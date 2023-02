Napoli City Half Marathon della solidarietà dal Santobono alla Casa del Sorriso

E’ la settimana della 10^ Napoli City Half Marathon, evento organizzato da Napoli Running al via questa domenica 26 febbraio ed anticipata dalla Family Run&Friends di sabato 25 febbraio. Emozioni a portata di chiunque su un percorso da 2.5 km che permetterà di vivere appieno il clima di festa della manifestazione.

FAMILY RUN&FRIENDS – La corsa, o camminata, a Napoli è per tutti, grazie alla Family Run&Friends, evento per tutti, da 0 a 99 anni, senza necessità di certificato medico agonistico.

La Family Run&Friends è un’opportunità per trascorrere del sano tempo in famiglia divertendosi e contribuendo a nutrire la cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale. Partenza alle 11.00 da Piazzale Colombo – Mostra d’Oltremare al quale si farà ritorno dopo aver percorso via Lulli, via Gessi, via Vico da dove si prenderà largo Negrelli per poi proseguire su via Mazzei e riprendere via Gessi.

Da qui si percorre il viale Arena Flegrea ed il giro delle fontane per poi terminare in Piazzale Cristoforo Colombo dove sarà allestito il ristoro finale. Per tutti i partecipanti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro, ma la grande novità è il premio per la famiglia più numerosa nella quale saranno conteggiati come partecipanti anche i cani, riconoscendo loro il ruolo di “membro” della famiglia a tutti gli effetti.

CHARITY - Napoli City Half Marathon è anche una importante occasione per fare del bene, infatti l’evento si arricchisce anno dopo anno di collaborazioni attraverso il suo Charity program, progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione no-profit a scelta. Consolidato il rapporto con Sport Senza Frontiere Onlus, ma Napoli Running sosterrà come in ogni edizione anche la SOS Sostenitori Ospedale Santobono Onlus, Komen Italia, Forum delle Associazioni Campane di Malattie Rare e Casa del Sorriso.

SPORT SENZA FRONTIERE ONLUS – Persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza educativa e sociosanitaria in favore di soggetti socialmente svantaggiati attraverso la realizzazione di interventi di inclusione sociale tramite la pratica sportiva, in modo particolare nei confronti di minori in condizione di disagio socioeconomico e a rischio di esclusione ed emarginazione. SCOPRI

SOS SANTOBONO ONLUS - Il Santobono Pausilipon è l’ospedale pediatrico più grande del sud Italia, dal 2004 Sostenitori Ospedale Santobono raccoglie fondi per migliorare l’accoglienza dei piccoli pazienti e dei loro familiari. Fondazione Sostenitori Santobono ETS è intenta a raccogliere fondi per il progetto “Quattro zampe al Santobono”(già in atto dallo scorso anno) in favore dei bambini dell’ospedale Pediatrico del Vomero. Nel 2023 il progetto porterà 6 cani addestrati (con addestratori e veterinari) due volte alla settimana, il martedì pomeriggio e il venerdì pomeriggio, al reparto di Neuroncologia per effettuare la pet therapy. Special guest i supereroi dell'associazione di Monte di Procida “Vivi l’estate’’, spesso presente al Santobono. Testimonial della gara Azzurra Mennella, attrice protagonista, tra le altre cose, nella serie napoletana "La vita bugiarda degli Adulti" dove interpretava la bambina Ida e di una puntata del commissario Ricciardi. SCOPRI.

KOMEN ITALIA - Susan G. Komen Italia è un’organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale. Nasce nel 2000 a Roma come primo affilato europeo della Susan G. Komen di Dallas sotto la guida del Prof. Riccardo Masetti per: tenere alta l'attenzione sul tema dei tumori del seno e più in generale della salute femminile e promuovere in modo concreto la prevenzione nelle sue diverse forme; sostenere le donne che vivono l'esperienza del tumore del seno; potenziare la ricerca e le opportunità di cura, di formazione permanente e di educazione alla salute; aiutare altre Associazioni a mettere meglio in gioco idee virtuose. SCOPRI.

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI CAMPANE DI MALATTIE RARE – Sono definite rare le malattie che colpiscono un numero ristretto di persone rispetto alla popolazione generale. In Europa una malattia è considerata "rara" quando colpisce meno di 1 persona ogni 2.000 abitanti; tuttavia, questa frequenza può variare nel tempo e dipende anche dall'area geografica considerata. Il forum si impegna a dare voce ai soggetti affetti da malattie rare e alle loro famiglie in Campania. SCOPRI

CASA DEL SORRISO - Casa del Sorriso di via della Scesa dei Pastori, è una struttura con 7 stanze, bagni e cucina in comune destinata a ospitare i parenti dei lungodegenti ricoverati nele strutture sanitarie napoletane. Inoltre, la ceramista Paola Capriotti venderà alcune sue opere devolvendo il 30% degli incassi. SCOPRI.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte, clicca QUI per la Napoli City Half Marathon. Le iscrizioni alla Family Run&Friends sono aperte al costo di 5€, clicca QUI. Le iscrizioni sono gratuite per i bambini fino a 10 accompagnati da un adulto pagante. E’ possibile iscriversi alla Family Run&Friends anche in Expo nei giorni di venerdì 24 febbraio 2023 dalle 14:00 alle 20:00 o sabato 25 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione.