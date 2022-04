Napoli City Half Marathon e Sorrento-Positano: aperte le iscrizioni

È ancora negli occhi l’arrivo dell’azzurro Yeman Crippa, primo uomo italiano che alla Napoli City Half Marathon ha sgretolato il muro dell’ora strappando il record italiano a Eyob Faniel con lo straordinario crono di 59’26”. Ancora nel cuore le emozioni che Napoli, città calda e generosa, ha saputo regalare alle migliaia di podisti giunti da tutta Italia e da 63 nazioni per entrare nella storia, quella di una edizione benedetta da un fiume di runner che ha corso su un percorso da record.

Ancora nell’aria la magia di una manifestazione andata in scena in una giornata dal clima perfetto, grazie alla impeccabile macchina organizzativa dello staff Napoli Running, fonte di ispirazione per migliaia di runner a continuare così, per poter vivere emozioni straordinarie. È in questo clima di entusiasmo pulsante che ieri lunedì 25 aprile si sono aperte le iscrizioni delle manifestazioni targate Napoli Running.

Sorrento Positano panoramica – Si correrà prima nella penisola sorrentina quando domenica 4 dicembre avrà il via la Sorrento Positano Panoramica 27 km, manifestazione sempre molto apprezzata per lo straordinario scenario paesaggistico, per l’offerta gastronomica e turistica locale che in clima natalizio, ancor di più, si accende delle luci di Natale, regalando emozioni speciali.

Napoli City Half Marathon – Parte anche il conto alla rovescia per la decima edizione della Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World Athletics e Cinque Stelle della Federazione Europea di Atletica Leggera, che si correrà domenica 26 febbraio 2023.