All runners are beautiful. Colori, emozioni e uno striscione che indica la rotta. A distanza di due anni dall’ultima edizione ecco il riproporsi della gara in presenza. In avvio di conferenza stampa presso l’Antisala dei Baroni al Maschio Angioino scorrono le immagini del suggestivo video realizzato da Lucio De Curtis. Un salto nel recente passato, dal quale si ricomincia con uno sguardo al futuro. Tutto pronto per domenica 27 febbraio, quando si correrà la Napoli City Half Marathon.

«Premiamo il tasto play. Sarà un vero spettacolo, perchè tutto il mondo tornerà qui a Napoli. Chiara la volontà collettiva di ripartire: messo in campo un impegno da temerari», spiega soddisfatto Carlo Cantales, consigliere nazionale Fidal. Dello stesso avviso Amalia Di Martino, vice presidente regionale Fidal, Rino Di Leo, consigliere regionale con delega al running, Enzo Miceli, consigliere provinciale Napoli.

«Finalmente la Maratona di Napoli: è un segnale incredibile e al contempo un segno di buon auspicio», osserva Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. «La Half Marathon è stata l’ultima manifestazione prima del lockdown e la prima kermesse della ripartenza. E’ un messaggio positivo anche per i vertici della Fidal di riportare a Napoli grandi manifestazioni», asserisce fiducioso Roncelli. Pilastro dell’organizzazione l’Esercito. «Siamo pronti a fare la nostra parte e a promuovere i valori dello sport. Forniamo supporto e collaborazione, in continuità con i percorsi sinergici già intrapresi con il Miur, il Coni, la Fidal: basti pensare allo stadio militare Albricci», afferma il colonnello Gabriele De Feo, Capo Ufficio Affari Territoriali del Comando Forze Operative Sud dell’Esercito, esternando la vicinanza e il sostegno del generale di Corpo d'Armata Giuseppenicola Tota. Presente anche il generale Massimiliano Quarto, Comandante della Brigata bersaglieri Garibaldi.

Partenza da viale Kennedy (ore 9). «Eventi come questo fanno bene alla città e danno forza di ripartire. Napoli City Half Marathon frutto del lavoro e della perseveranza degli organizzatori», dichiara Remo Minopoli, presidente Mostra d’Oltremare. Tante le iniziative in cantiere a Fuorigrotta. «Turismo e sport asset principali per stare dentro e vicino la città: programmazione in corso», argomenta Maria Caputo, consigliere delegato Mostra d’Oltremare. Si chiude il cerchio. «Nuovamente Napoli-Barcellona, nuovamente Napoli City Half Marathon», rileva Carlo Capalbo. «Una scommessa a cui pochi credevano, che è diventata realtà. Quando si fa squadra, si vince», ribadisce orgoglioso il presidente della Napoli Running.

Piacevoli coincidenze. «Due anni fa l’ultima gara in Europa e dopo due giorni il Napoli ha giocato con il Barcellona. Poi le chiusure. Dopo due anni si riparte con la prima gara continentale e il Napoli affronta di nuovo i blaugrana: speriamo gli azzurri possano vincere il sospirato scudetto». Tanti big all’ombra del Vesuvio e un parterre mai visto in Italia, con ben 52 paesi a rappresentare il mondo. «Napoli è già capitale europea del running. Ha un sapore particolare fare eventi qui: Napoli attrae. Vincere con serietà e professionalità è un motivo per far grande la nostra città», conclude Capalbo.

Fugate le preoccupazioni iniziali. L’assessore allo sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, racconta i mesi che hanno preceduto l’evento, quando drammatici erano i dati del contagio. «Abbiamo continuato a sognare. Mi piacciono le persone che sognano, dando seguito alla volontà e all’impegno. Ero (e sono tuttora) affascinata dall’idea della maratona ma preoccupata nel dicembre 2021. Sono felice che si riesca a dare un segnale positivo e un rilancio culturale di Napoli. Lo sport è poco tenuto in considerazione in Italia, merita attenzione e centralità. Auspichiamo la rilevanza costituzionale del diritto sport», le conclusioni affidate all’esponente della Giunta Manfredi.

Gli atleti saranno presentati venerdì 25 febbraio (ore 11.30) presso l'Hotel NH, in via Medina. Domenica sarà ospite anche uno dei due runner del lodigiano, che furono «allontanati» nel 2020, perchè provenienti dalla prima zona rossa istituita in Italia.