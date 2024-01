Napoli, 2024 di corsa con la 36esima Marzano Record

Non c'è capodanno senza la Marzano Record che nel 2024 ha toccato la 36esima edizione. L'appuntamento podistico di corsa s passo libero del 1° gennaio 2024 è organizzato dall'Atletica Virgiliano di Posillipo sulla distanza di circa Km 7,00.

Una bella schiera di podisti, si sono cimentati per il primo appuntamento di corsa su strada dell’anno nuovo effettuato a Napoli sullo storico percorso per le strade antiche dei primi anni del 1800 di Posillipo. La corsa podistica di Capodanno è stata affrontata dal gruppo di atleti dei teams dell’Atletica Virgiliano,Circolo Canottieri Napoli, Asa Detur Napoli, Caivano Runners, Amatori Atletica Napoli, Atletica Posillipo,Sima Casalnuovo, Podistica Frattese e diversi atleti “liberi” del Campo Sportivo Virgiliano.

I podisti, dopo la partenza da Viale Virgilio, data dal Giudice Cristoforo Gostoli, con la collaborazione da Enzo Miceli, Felice Iovino e Giovanni Lenzi si sono inerpicati per il primo tratto su via Manzoni transitando per Torre Ranieri e di seguito attraversando l’antica, vecchia e suggestiva Via del Marzano, percorso carrabile dei casali rustici di Posillipo, che al termine ha riportati gli atleti, dopo il giro di boa su Via Manzoni, sullo stesso percorso stradale a ritroso che ha impegnato duramente gli atleti che hanno cavalcato sui continui saliscendi fino all’arrivo posto all'inizio di Viale Virgilio.

Il successo del primo appuntamento podistico di Napoli del 2024 è andato al fondista napoletano Stefano Panico del team Silma Casalnuovo che ha bissato il successo del 2023 con il crono di 25'45". Al secondo e terzo posto sulla linea del traguardo sono giunti rispettivamente Fulvio Taddeo(Asa Detur) con 29'59" e il giovane Dario Nanni(Circolo Canottieri Napoli) che ha chiuso in 30’29”. In quarta posizione è giunto Vincenzo Bozza(Podistica Frattese) che con il tempo di 33’20" ha preceduto al traguardo il giovane canottiere Luigi Gugliucci con il tempo di 33'35". In campo femminile si è registrato la bella affermazione di Alessandra Ambrosio(Amatori Atletica Napoli) che con il crono di 31'33" ha prevalso sulla posillipina Valentina Russo(Atletica Posillipo) con il tempo di 33'25" e su Ida Custodero(Caivano Runners) con il tempo di 43’55”.