«Vogliamo creare un settore giovanile di qualita'». Sfida ambiziosa quella lanciata da Alessandro Maiello. Napoli femminile non solo prima squadra impegnata a battagliare in serie A ma un mondo in continua espansione ed evoluzione.



Dinamismo calcistico. Promozione e sviluppo di una disciplina in crescendo con un palinsesto ricco di appuntamenti. Open Day a partire dalla seconda e terza settimana di settembre, per avvicinare tante bambine e numerose ragazzine, desiderose di coronare il loro sogno in maglia azzurra.



«A giocare con noi!». Divertimento e attivita' sono le direttrici lungo le quali correranno valori, etica e moralita'. E allora facile immaginare tutta la trafila: dai «primi calci» fino ad arrivare alla Primavera, passando per Pulcine, under 12, under 15 e under 17. In pratica una sorta di autarchia del pallone, con l'intento manifesto di allevare e plasmare campionesse del domani. Un serbatoio dal quale attingere a piene mani.



Se ad Alessandro Maiello spetta il ruolo di capo del settore giovanile, conferito a Gerardo Guarino l'incarico di direttore tecnico. Alla SchianArena (via Omero, Bacoli - uscita Cuma della Tangenziale) si svolgeranno gli allenamenti di tutte le squadre.



E' la nuova frontiera: il calcio declinato in rosa, meglio in azzurro.



