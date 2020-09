Campionato fermo, il calcio femminile continua a raccontarsi. In un pomeriggio assolato tantissime bambine hanno partecipato al primo open day del settore giovanile del Napoli femminile. Dalla B alla serie A la centrocampista tedesca Vivien Beil, la regista Alessandra Nencioni e l’attaccante ellenica Despoina Chatzinikolaou hanno esposto la loro avventura in azzurro, destando curiosità e interesse. Non sono mancati autografi e sorrisi, così come le foto con le giocatrici allenate da Giuseppe Marino.



E’ partita l’operazione-promozione del calcio in rosa all’ombra del Vesuvio. Si tratta di una scelta ben ponderata, di cuore e di etica, quella messa in campo da Alessandro Maiello, che sovrintende al settore giovanile del Napoli femminile. E avvicinare quante più ragazzine a questo magnifico sport diventa missione possibile, se ad illustrare la disciplina sono le tartarughine del presidente Lello Carlino.



Una passione che può diventare «professione». Divertendosi giocando sul manto erboso della SchianArena e far parte del vivaio azzurro. Si lavora nell’ottica di allestire tutte le formazioni giovanili previste dai regolamenti federali, per costruire nel tempo il serbatoio della prima squadra, puntando sul vivaio. Cantera funzionale in chiave prospettica. Il prossimo appuntamento previsto in programma giovedì.



Con la testa all’Inter, con il cuore alle future calciatrici. Rotolano i sogni sul rettangolo verde con il pallone.



Ultimo aggiornamento: 22:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA