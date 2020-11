Bulgaria e Stati Uniti. Non si tratta del Risiko né della conquista del mondo. Non ci sono carri armati da schierare né truppe da inviare al fronte. Il Napoli femminile continua ad assaltare il mercato. Evdokia Popadinova ultimo colpo in casa azzurra. Accresce il parco attaccanti con la giocatrice nata a Hadzhidimovo il 26 ottobre 1996. Vittorie, gol ed esperienze varie. Il neoacquisto ha vinto due volte il campionato bulgaro con il club Nsa Sofia e ha giocato in Inghilterra, a Bristol, prima di volare negli States.

Se bisognerà attendere ancora per conoscere ufficialmente il nuovo presidente della più antica democrazia, Evdokia ha frequentato la Northwestern Ohio University e giocato in Ncaa con le Eagles della Florida Gulf Coast, segnando 22 reti in 33 partite. Inizio di stagione con l’Ab Aalborg in Danimarca. Indosserà la maglia numero 99, alla Arkadiusz Milik.

Star and stripes (forever). Non è soltanto la marcia militare musicata da John Philip Sousa. Ritorna a disposizione del gruppo allenato da Giuseppe Marino il terzino statunitense Mariah Cameron, già grande protagonista nella passata stagione, che finalmente ha riabbracciato le sue compagne. Aggregata alla squadra anche il difensore Alexandra Huynh.

In vista della sfida di sabato 7 novembre alla stadio Caduti di Brema contro il Milan di Maurizio Ganz e dell’ex Valentina Giacinti, capitan Paola Di Marino e socie si sono sottoposte ai tamponi e ai test sierologici, come previsto da protocollo.

