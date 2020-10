Napoli Femminile, scoperta calciatrice positiva: allenamenti sospesi

Un caso Covid-19 nel Napoli Femminile. La società ha emesso un comunicato: «Il Napoli Femminile rende noto che una sua tesserata della prima squadra è risultata positiva al Covid-19. Ovviamente, gli allenamenti sono sospesi e le altre calciatrici sono attualmente in isolamento fiduciario. Nella giornata di lunedì i componenti del gruppo squadra si sottoporranno ad un nuovo giro di tamponi». La squadra allenata da Peppe Marino è appena tornata in serie A e dopo sei giornate è ultima in classifica con un punto. Nei mesi scorsi era risultato positivo al Covid-19 il presidente del club, Lello Carlino, proprietario del marchio Carpisa.

