«I nostri fratelli giocano a calcio». Passione comune e condivisa in famiglia. Entrambe indossano la maglia azzurra, entrambe sono alla prima esperienza con il Napoli femminile in serie A. Il terzino Livia Michelle Capparelli e l’attaccante svedese Jenny Hjohlman si raccontano in maniera insolita e spensierata. Tre sacchi di farina Caputo – Il Mulino di Napoli di colore diverso (blu, bianco, rosso) diventano gli scranni originali sul rettangolo verde, dove conversare a cuore aperto con Gianluca Monti. Più di un’intervista una chiacchiera tranquilla, complice la pausa del campionato.



«Il calcio femminile è un sacco bello. Non solo talento, servono strutture per crescere, oltre ad un percorso di resilienza e perseveranza. Tutte quelle che si avvicinano, si appassionano», spiega la giocatrice ex Roma. Musica e pallone binomio perfetto. «Suono il pianoforte, mio padre la chitarra. Non pensi al resto, quando suoni: le mani vanno da sole. Quando giochi è come se fossi in meditazione», afferma Livia, che ha apprezzato la statunitense Mia Hamm e preferisce Alia Guagni. Tempo d’estate, pure a settembre. «Il lungomare di Pozzuoli è simile ad alcune cittadine della California. Il mare mi fa sentire a casa», conclude Capparelli.



Bionda e longilinea, si è integrata bene e subito nel nuovo contesto all’ombra del Vesuvio. «Ho praticato atletica e pallamano», ammette Hjohlman, che ama la pizza e considera Leo Messi il giocatore più interessante. «Napoli è una bella città con persone carine e appassionate». Sincera dichiarazione d’amore. «Il calcio femminile in Italia sta crescendo tanto». Merito anche del Napoli femminile e delle sue talentuose calciatrici. Capparelli e Hjohlman sono tra queste.

