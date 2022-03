La vittoria inaspettata dell’Empoli con la Juventus (2-1) e la sconfitta del Pomigliano contro la Sampdoria (0-1) hanno decisamente rimescolato le carte in zona salvezza con quattro squadre nel giro di due lunghezze, comprese Napoli e Fiorentina. Se ne salverà soltanto una e sarà una impresa riuscire a restare in serie A, quest’anno decisamente più competitiva rispetto a quella passata, nella quale le azzurre si salvarono all’ultima giornata (2-2 con la Roma a Barra il 22 maggio 2021) con gli stessi attuali 14 punti, conquistati ora in appena 15 giornate.

Numeri e considerazioni. Di questi 14 punti ne sono arrivati sette nelle ultime quattro partite, che hanno fatto seguito al pareggio in Coppa Italia con l’Empoli, considerato dal gruppo un vero «momento di svolta». Gerarchie precedenti di spogliatoio azzerate ed il via alla nuova era targata Giulia Domenichetti e Roberto Castorina in panchina.

Cambiamenti. I due tecnici sono subentrati un mesetto prima, quando nel Napoli femminile era tornata «la normalità». Dopo le dimissioni del precedente direttore generale Nicola Crisano, il Consiglio di Amministrazione ha infatti ripreso ad esercitare le sue funzioni e l’amministratore delegato Francesco Tripodi ha scelto Marco Zwingauer ed il suo staff per guidare l’area tecnica e organizzare la risalita in classifica.

Assetti. Il tempo di studiare come rimettere le cose a posto (in quel lasso di tempo sono arrivate però le sconfitte con Empoli e Pomigliano nei due scontri diretti di fine girone di andata) e poi la svolta anche sul mercato. La prima ad inaugurare la finestra invernale è stata proprio Romina Pinna, autrice della doppietta che ha mandato al tappeto il Verona, presentata non a caso nel giorno di Napoli-Empoli di Coppa Italia, quando è scattato il nuovo corso. Poi gli innesti di Rachele Baldi (ex giallorossa), la slovena Lana Golob (connazionale di Kaja Erzen), Emma Errico (il suo un ritorno all’ombra del Vesuvio) e Claudia Mauri (ex Milan): hanno cambiato volto alla squadra e valorizzato anche coloro che già erano in gruppo e che si sono integrate nel nuovo progetto. Non a caso tutte in campo insieme a Pinna contro l’Hellas Verona allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, dando un contributo notevole al successo interno. Azzurre sostenute dai tifosi, che hanno apprezzato prestazione e risultato.

Futuro. Adesso, però, il calendario mette capitan Paola Di Marino e compagne di fronte a due corazzate quali Milan (domenica 6 marzo ore 14.30 in trasferta) e Juventus (20 marzo in casa), prima delle «cinque giornate di Napoli», che decreteranno l’esito finale del campionato con tre scontri fondamentali (Lazio, Empoli e Pomigliano) e le trasferte insidiose contro la Sampdoria e Sassuolo.