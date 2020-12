Palleggi e sorrisi. E ancora cappellini e palloni. Un momento di spensieratezza e di felicità in avvicinamento al Natale. Con la visita alla Casa di Tonia il Napoli femminile mostra il suo cuore. Esperienza toccante e arricchente per Eleonora Goldoni, Elisabetta Oliviero, Federica Cafferata, Chiara Groff, che hanno dedicato il loro tempo per una giusta causa, insieme a Caffè Aloia. E’ stata una grande emozione e un pomeriggio che le azzurre difficilmente dimenticheranno. Dall’incontro con persone speciali la conoscenza di una realtà meravigliosa.

Le calciatrici del club presieduto da Lello Carlino pensavamo di regalare qualche ora di svago e spensieratezza a donne e bambini che sono ospitati nella struttura nata nel 2010 per la volontà dell’Arcivescovo metropolita di Napoli, Sua Eminenza Crescenzio Sepe. In pratica hanno ricevuto molto di più in cambio. Gli occhi brillavano, i visi splendevano. Le ragazze si sono incuriosite e appassionate ai racconti di vita delle mamme e dei loro pargoli, ospitati nel centro di accoglienza dove si esplica il progetto della Fondazione in Nome della Vita.

Ciò che il Napoli femminile e Caffè Aloia hanno portato alla Casa di Tonia è stato solo un piccolo contributo per un Natale davvero particolare che si approssima. Nonostante le limitazioni dovute al Covid-19, in un periodo di emergenza e isolamento, la solidarietà non affievolisce il suo corso. E tanti e diversi sono i modi per aiutare la onlus A Ruota Libera.

Goldoni e compagne hanno tradotto nei fatti le parole di Papa Francesco. «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda». Nella residenza ubicata nel centro della città trovano riparo donne di differente nazionalità, religione e provenienza sociale, che versano in condizioni di povertà. Al fianco della Casa di Tonia si schiera convintamente il Napoli femminile. «Perchè l’altruismo è per sempre».

