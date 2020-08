Napoli femminile, è l'ora del derby del Sud

Tra sogni e speranze comincia domani pomeriggio la nuova avventura del Napoli femminile. Si parte subito forte con il derby del Sud. Le azzurre allenate da Giuseppe Marino saranno impegnate nella insidiosa trasferta di Bari. Si giochera' a porte chiuse nel rispetto della normativa anti Covid.



A Bitetto fischio di inizio alle ore 17.45, l'attesa e' veramente finita. «Andiamo a Bari per fare risultato», spiega fiduciosa Federica Di Criscio, centrale difensivo ex Roma. «Siamo coscienti di essere una matricola, mentre le pugliesi hanno già disputato la serie A di recente e cambiato molto poco negli ultimi anni».



Volti nuovi in campo per il Napoli femminile, a seguito della rivoluzione di mercato. «Ci stiamo amalgamando, lavorando sodo sin dal primo giorno di ritiro. C’è tantissima voglia di tornare a giocare ma ci sono anche tante incognite per quanto concerne la condizione fisica. Sarà per questo un campionato ancora più equilibrato del solito», conclude Di Criscio. © RIPRODUZIONE RISERVATA