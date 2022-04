«Vir o’ mare quant’è bell’». Lo striscione esibito dalle azzurre non ammette repliche. E poi l’incantevole sfondo rafforza il concetto. Il Vesuvio a protezione e Castel dell’Ovo ad impreziosire la cornice. Si danno da fare Sofia Colombo, Eleonora Goldoni, e il portiere spagnolo Yolanda Aguirre Gutierrez per il terzo ed ultimo appuntamento de «La bellezza della sostenibilità», organizzato da Legambiente Campania, in collaborazione con Idea Bellezza.

Protagoniste anche le giovanissime calciatrici dell’under 15: Mariapia D’Angelo, Francesca Petrillo, Marta Sannino, Arianna Riccardi, Giulia Ciardiello e Alessia De Pasquale. Armate di guanti e sorriso, indossano un cappellino giallo, per lanciare un messaggio inequivocabile. Tutte in campo sul lungomare di via Caracciolo per un flash-mob dal titolo «Diamo un calcio ai rifiuti» e per una attività di monitoraggio delle plastiche presenti sulla spiaggia più famosa della città.

Raccolte lattine, bottiglie, mozziconi di sigaretta, buste e cannucce. Ripuliti anche gli scogli, dopo l’esperienza nelle acque antistanti il Molosiglio e a San Giovanni a Teduccio. Una occasione per alleggerire certamente la tensione in classifica e preparare con leggerezza la sfida in programma domenica 24 aprile. Allo stadio Enzo Ricci contro il Sassuolo (ore 14.30) per la 20esima giornata di serie A (diretta TimVision).