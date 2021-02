Mascherina nera con la N in bella mostra, cappellino rosso e grembiule logato Caputo – Il Mulino di Napoli. Se la sono cavata bene Chiara Groff e Mariah Cameron alle prese con lievito e farina. Assistite da Teresa Iorio, l’esperimento è andato a buon fine per le due calciatrici azzurre. La pizza fritta non ha tradito le aspettative nella settimana che volge a Fiorentina-Napoli femminile. Domenica 7 febbraio trasferta in Toscana e lunch match delle ore 12.30.

Coinquiline ed entrambe protagoniste della scalata dalla B alla serie A, le giocatrici assicurano il loro impegno nella lotta salvezza, mettendosi a disposizione del tecnico Alessandro Pistolesi. Ambizioni rilanciate con la prima vittoria stagionale, maturata allo stadio Caduti di Brema ai danni di una diretta concorrente per non retrocedere. Gol partita firmato dalla bulgara Evdokija Popadinova.

«E’ stato liberatorio. Siamo scese dalla tribuna per festeggiare con le nostre compagne. Per il morale e i punti dovevamo vincere la gara con il Bari. Sapevamo di avere tutte le carte in regola per portarla a casa», spiega soddisfatta la trentina classe 1994.

«Mi sento parte integrante della squadra», ammette il terzino statunitense. Gruppo cementato, nonostante le difficoltà iniziali. «C’è bisogno di tempo per lievitare bene. Le ragazze straniere hanno faticato con la lingua ma ci aiutiamo in campo e fuori, ci ritroviamo a tavola per alcuni momenti di convivialità e per unirci ancora di più», conclude Groff. La strada è tracciata.

