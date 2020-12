In debito con la fortuna. Ci prova fino all’ultimo la squadra di Giuseppe Marino ma non bastano davvero i 4 minuti (prolungati) di recupero, per completare la rimonta. Sorvola la traversa il colpo di testa della bulgara Evdokiya Popadinova e si infrangono, così, le speranze del Napoli femminile di acciuffare almeno il pareggio a Barra. Allo stadio Caduti di Brema passa l’Hellas Verona 2-1 con la doppietta di Asia Bragonzi. Griffa la vittoria delle scaligere l’attaccante classe 2001 di proprietà della Juventus, già trascinatrice della Nazionale under 19.

Si colora di gialloblu lo scontro diretto, che pesa ai fini della classifica. Le giocatrici di Matteo Pachera allungano, approdano a quota 10, scavalcano il San Marino Academy (8), che si è imposto sul Bari, ancora fermo a tre punti. Sul fondo Paola Di Marino e compagne (1).

Esordio per l’olandese Pia Rijsdijk, schierata al centro dell’attacco, assistita a destra da Popadinova, la svedese Jenny Hjohlman dirottata a sinistra. Lanciata da subito nella mischia l’islandese Gudny Arnadottir. In completo rosso Catalina Perez tra i pali, dopo la partenza della francese Emmeline Mainguy.

Minuto 24 ed esce per infortunio Federica Di Criscio, sostituita da Livia Capparelli. Fasciatura al ginocchio destro per il 27enne difensore ex Roma. Responsabilità di capitano affidata a Federica Cafferata. Di destro, da fuori area, Bragonzi indirizza il pallone nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sara Mella e vantaggio delle venete al 30'. Veemente ma non incisiva la reazione azzurra.

«Forza ragazze», urla dalla tribuna il presidente Lello Carlino, per scuotere e incitare le sue calciatrici. Vivien Beil schiaccia, ad inizio ripresa, il piede sull’acceleratore. Buon piglio del Napoli. Non convalidato per fuorigioco al 50' il gol della Popadinova. Prova allora a mescolare le carte Marino con un triplice cambio simultaneo. Entrano la 24enne Martina Fusini (terzo esordio di giornata), Isotta Nocchi, Eleonora Goldoni, escono rispettivamente Cafferata, Sofieke Jansen, e Hjolhaman.

Furia Bragonzi conquista palla al 58’, si invola, e viene atterrata da Perez. Cartellino giallo per la sudamericana, rigore assegnato e trasformato dalla numero 11 (0-2).

Chiamato agli straordinari, il Napoli accorcia al 71’. Primo gol in Italia e svantaggio dimezzato dalla Popadinova, che rimette subito palla a centrocampo. Riapre il match la 99 nella speranza di ribaltare il risultato. Goldoni guadagna una punizione al 75': non aggancia Fusini su imbeccata di Beil. Sfuma il tentativo della bulgara (89’) su suggerimento di Nocchi.

Dice tutto il volto corrucciato della bretone Sarah Huchet. In casa Napoli successo rinviato.

