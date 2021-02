Droit au but. Freccia acuminata nell’arco di Alessandro Pistolesi la bretone Sarah Huchet. Si riscopre determinante nell’economia del centrocampo la giocatrice transalpina, che si è fatta valere in campo, segnando alla Juventus e alla Roma. «Ho scelto Napoli per visitare un nuovo paese: è una bella città, conosciuta in tutto il mondo anche per il calcio. E’ stata una buona decisione», spiega soddisfatta la calciatrice numero 23.

Di movimento e di battaglia, assicura qualità, impostazione e copertura. «Sono orgogliosa di indossare la maglia azzurra. La società è nota ed è molto bello giocare con questi colori». Esultanza particolare allo stadio Caduti di Brema sabato 5 dicembre 2020 per il vantaggio firmato sulle bianconere. Abbraccio di Elisabetta Oliviero e corsa verso la tribuna, mostrando con fierezza la divisa dedicata a Diego Armando Maradona. «Il primo gol stagionale non è servito, però, a vincere la partita», ricorda l’ex Olympique Marsiglia, classe 1994. Le campionesse d’Italia rimontarono con le marcature della brasiliana Maria Alves e di Cristiana Girelli.

Domenica 7 febbraio sfida alla quinta forza del campionato. In Toscana per riscattare la sconfitta dell’andata (2-5) e raggranellare punti in chiave salvezza. Compito non agevole contro la Fiorentina di Antonio Cincotta, che ha in Daniela Sabatino il temibile terminale offensivo. E proprio l’attaccante di Agnone realizzò una tripletta decisiva a Barra. Era appena la seconda giornata di serie A (30 agosto 2020). Il Napoli femminile segue la strada tracciata da mister Pistolesi. Dritto al punto.

