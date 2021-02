Ad orientare il mercato azzurro, in entrata e in uscita, la triade composta da Gigi Panza, socio con delega all’area tecnica, Gianni D’Ingeo, direttore sportivo, e Nicola Crisano in quanto direttore generale. Rosa di 26 elementi a disposizione del tecnico Alessandro Pistolesi. Tre portieri in organico (la colombiana Catalina Pérez, la carpigiana Sabrina Tasselli, ex Juventus, e la giovane Serena Boaglio, classe 2002), unica infortuna la greca Deppy, che si sta curando in patria.

Si trasferisce in Scozia Jacynta Galabadaarachchi, pronta ad indossare la maglia del Celtic. Beatrice Abati al Como Women, in prestito alla Roma calcio femminile Zoubida El Bastali. Giocherà in Toppserien Federica Di Criscio: avventura in Norvegia all’Avaldsnes. Approda all’ombra del Vesuvio la 26enne islandese Lára Kristín Pedersen, centrocampista proveniente dal Kr Reykjavík, con il quale ha collezionato 14 presenze nel 2020, segnando una rete.

Domenica 7 febbraio 13esima giornata di serie A e lunch match a Firenze (ore 12.30) contro le ragazze di Antonio Cincotta (in diretta su TimVision). Allo stadio Gino Bozzi assente per squalifica Isotta Nocchi. Partenza per la Toscana sabato ad ora di pranzo.

«Lavorerò innanzitutto sulla testa delle calciatrici», ha dichiarato mister Pistolesi una volta insediatosi sulla panchina del Napoli. Da qui la decisione di avvalersi della consulenza di Gennaro Esposito, mental coach con specializzazione in performance sportiva. Un prezioso contributo nella preparazione delle partite e nella gestione delle emozioni, per non trascurare l’aspetto motivazionale delle calciatrici, chiamate a conquistare la salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA