Nuova grafica, nuovo campionato, nuovo pallone. Napoli femminile – Juventus il 6 dicembre. E’ questa la partita tanto attesa dal presidente Lello Carlino. Le azzurre giocheranno le gare casalinghe allo stadio Caduti di Brema, sito nel quartiere di Barra, rinnovato in occasione delle Universiadi 2019. Prende il via la serie A sabato 22 agosto. Ed è subito derby del Sud contro il Pink Bari in trasferta. Ex di turno Chiara Groff, centrale difensivo, che ha partecipato alla trasmissione su Sky Sport 24, condotta da Mario Giunta. «L’entusiasmo non manca. Umiltà e lavoro le parole chiave. Sappiamo bene che la piazza di Napoli è importante, siamo spronate a rendere onore a questa maglia e a questi colori», ha dichiarato la ragazza di Trento nel corso del collegamento.



«Napoli è un bellissimo ambiente, una città carica, con istituzioni vicine», ha sottolineato Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio femminile, che ha premiato la neopromossa formazione, allenata da mister Giuseppe Marino, martedì 28 luglio al Maschio Angioino.



Di seguito il calendario:



1 ͣ giornata Pink Bari – Napoli femminile

2 ͣ giornata: Napoli femminile – Fiorentina (30 agosto)

3 ͣ giornata: Sassuolo - Napoli femminile (6 settembre)

4 ͣ giornata: Napoli femminile – Inter (4 ottobre super sfida contro Regina Baresi, attaccante e capitano nerazzurro, figlia di Giuseppe e nipote di Franco)

5 ͣ giornata: Florentia San Gimignano - Napoli femminile (11 ottobre)

6 ͣ giornata: Empoli - Napoli femminile (11 ottobre)

7 ͣ giornata: Napoli femminile – Milan (dell’ex Valentina Giacinti – 8 novembre)

8 ͣ giornata: San Marino - Napoli femminile (15 novembre)

9 ͣ giornata: Napoli femminile – Juventus (6 dicembre)

10 ͣ giornata: Napoli femminile - Hellas Verona (13 dicembre)

11 ͣ giornata: Roma - Napoli femminile (17 gennaio 2021)



«Faccio un grande in bocca al lupo a tutte le protagoniste del campionato. Siamo molto contenti che dal 22 agosto ci sia questa finestra esclusiva dedicata alla serie A Timvision, per quasi un mese il palcoscenico sarà tutto per il calcio femminile e questo ci riempie di soddisfazione», le parole del segretario generale della Figc Marco Brunelli.

