Segnali incoraggianti. Dopo la sconfitta rimediata di misura con la Roma (0-1), il pareggio a reti inviolate con la Lazio allenata da Carolina Morace, prima donna a entrare nella Hall of Fame del calcio italiano. Seguita da 200 spettatori la seconda amichevole del Napoli femminile a Rivisondoli, nel rispetto della normativa anti-Covid. In Abruzzo le prove generali in vista del debutto stagionale contro l’Inter in campionato a Cercola sabato 28 agosto. In attesa della procidana Paola Di Marino, del difensore statunitense Emily Garnier e della spagnola Sara Tui, impegnata con la nazionale di beach soccer a Mosca per l’Intercontinental Cup con Russia, Brasile e Usa, fascia di capitano affidata ad Eleonora Goldoni.

Il tecnico Alessandro Pistolesi ha schierato il 4-3-3, alternando tra i pali la canadese Kelly Chiavaro e la spagnola Yolanda Aguirre Gutierrez (un tempo a testa). Ampie rotazioni per testare la forma e provare gli schemi. Punta centrale la bulgara Evdokija Popadinova. In campo anche Melanie Kuenrath, classe 1999, centrocampista di Silandro con caratteristiche offensive. Reduce da due stagioni con la Florentia, la bolzanina in precedenza è stata protagonista con la maglia del Bayern Monaco. Alla ricerca dell’intesa con le sue compagne l’argentina Gimena Blanco: 45 minuti per «miss scudetto», al primo anno all’ombra del Vesuvio. Finisce 0-0 e la traversa di Maddalena Porcarelli l’ultimo sussulto della gara senza vincitori né vinti.

«Abbiamo fatto bene, soprattutto con il passare dei minuti, perché le ragazze sono cresciute di condizione. Abbiamo un organico molto equilibrato che si sta amalgamando. Ho visto dei segnali che mi fanno essere fiducioso in prospettiva. L’obiettivo è diventare un gruppo coeso in vista dell’esordio contro l’Inter, perché dovremo opporre alla loro qualità la grinta di cui disponiamo». Sorride Pistolesi, soddisfatto dei notevoli progressi delle giocatrici azzurre.