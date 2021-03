«Ambizione e competizione». Domenica 28 marzo arriva l’Empoli a Barra (ore 14.30). Napoli femminile chiamato a misurarsi con il club presieduto da Rebecca Corsi, figlia del patron Fabrizio. Si preannuncia una sfida dal sapore particolare la 17esima giornata di serie A per la svedese Jenny Hjohlman, ex di turno, e per il tecnico Alessandro Pistolesi, che ha allenato le Ladies cinque anni, artefice della promozione delle toscane nella massima categoria. All’andata decise il gol di Norma Cinotti (84’) su assist di Cecilia Prugna.

Dopo la vittoria contro la Florentia allo stadio Caduti di Brema, le azzurre non intendono fermarsi. «Giocare a calcio è il sogno di quella bambina dentro di me», ammette Livia Capparelli, difensore classe 1997. Suona il pianoforte, ama il mare. «E’ folle seguire ancora questa carriera, avendo altre possibilità. E invece scelgo di stare con il pallone tra i piedi. Sono soddisfatta, perché sono proprio dove vorrei essere. Fin qui ho fatto qualcosa di buono», osserva il numero 27.

«Prima di entrare in campo, ripenso ogni volta a quella bambina di 5-6 anni», afferma entusiasta Livia. «Non pensavo neanche ci fosse la serie A quando ero piccola», riferisce orgogliosa la giocatrice che non nasconde il suo grande amore calcistico per la Roma, avendone indossato i colori per 12 anni. «Ho giocato per la maglia e la città e questi aspetti sono ancora più importanti a Napoli».

Nella volata salvezza Livia vuole dare il suo contributo. «Ogni giorno è una continua competizione con me stessa e mi sforzo di essere la versione migliore. Il confronto con le mie compagne serve a migliorare per vincere contro le avversarie». Non solo in campo «Napoli si fa subito amare». Parola di Capparelli.