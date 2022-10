Nell’estasi generalizzata dello stadio Diego Armando Maradona hanno respirato a pieni polmoni l’entusiasmante clima Champions anche le ragazze del Napoli femminile. Non potevano mancare nell’arena di Fuorigrotta (la milanista) Eleonora Oliva («nessuna squadra in Italia gioca come il Napoli») e l’attaccante portoghese Adriana Gomes, folgorata dagli interpreti d’attacco della corazzata di Luciano Spalletti.

Portano bene, fungono da amuleti le calciatrici di Dimitri Lipoff nella loro prima presenza nell’arena del calcio. Seconda volta, invece, per la tifosa Michela Franco, che ha gustato lo sfavillante successo con l’Ajax, dopo aver assistito allo strepitoso trionfo con il Liverpool. Inoltre il difensore centrale classe 1992 ha conosciuto il bomber argentino Giovanni Simeone in occasione dell’iniziativa con la Fondazione Santobono a Caserta. Hanno canticchiato la nota musichetta in Curva A e in Curva B, in una serata indimenticabile, culminata con la conquista del pass per gli ottavi con due giornate d’anticipo.

Canta la città, sorridono le calciatrici alla SchianArena, dove hanno ricevuto la gradita visita di Franco Di Stasio, presidente della Sios (Società italiana di odontostomatologia dello sport). Si è discusso a lungo del concetto di squadra e sono stati evidenziati numerosi (e divertenti) aspetti legati all’importanza della odontoiatria per la salute e la prevenzione delle atlete.

Proseguono le attività del club presieduto da Alessandro Maiello. Sara Tamborini, Serena Landa e Aurora De Sanctis in giro per le strade di Partenope, alla scoperta dell’urbe all’ombra del Vesuvio. Via Tasso, piazza del Plebiscito, Castel dell’Ovo e Borgo Marinari alcune delle tappe toccate. E poi l’adesione convinta alla campagna «indifesa», promossa nella Giornata mondiale delle bambine, con Figc Calcio femminile e Terre des Hommes, per garantire alle più giovani istruzione, salute e protezione, mostrando solidarietà e vicinanza a quanto sta avvenendo in Iran.

Capitan Paola Di Marino e compagne sono pronte a difendere il primato solitario anche nella quarta giornata di campionato. Domenica 16 ottobre (15) la sfida con Ravenna allo stadio Soprani-San Zaccaria. Gara visibile gratuitamente su elevensports.com.