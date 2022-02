Tifo organizzato e vittoria pesante. La torcida azzurra ha supportato capitan Paola Di Marino e compagne e portato davvero bene. Allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola c’era il tre volte campione del mondo di canottaggio Giuseppe Di Mare. E poi il plurititolato campione paralimpico Alessandro Brancato, con felpa Fic e cappellino giallo. «E’ stata la mia prima partita di calcio dal vivo ed è stata fantastica», racconta entusiasta l’atleta che ha preso parte alle Paralimpiadi di Tokyo.

«Il calcio femminile è un mondo che ha bisogno di farsi conoscere e farsi strada. Spero che riusciremo a far appassionare tantissimi amici alla bella realtà del Napoli femminile, perché ritengo che il tifo sia fondamentale in un ambiente sano e genuino come questo. Siamo già pronti in vista della prossima partita, per bissare il clima instaurato contro il Verona», ammette Brancato. In tribuna, presente con le stampelle, l’attaccante ellenica Despoina Chatzinikolaou, che non si è sottratta alle foto con i sostenitori partenopei.

La giornata di pioggia, freddo e vento non ha smorzato la passione degli aficionados. «Ringrazio tutti quelli che sono venuti nonostante le avverse condizioni meteo. La sfida con l’Hellas Verona era una partita sentita dalle ragazze, sapendo di dover scendere in campo con un unico risultato a disposizione. Proprio per questo motivo era fondamentale farci sentire, per spronarle e galvanizzarle», osserva Gennaro Carlino. Vesuvio innevato e tre punti d’oro. «Il prossimo match in casa è contro la Juventus (20 marzo): ci servirà tutto il sostegno possibile per compiere un vero miracolo calcistico», annuncia il figlio d’arte.

Nella volata salvezza il Napoli femminile potrà contare su Romina Pinna, esordio da titolare con doppietta. «Abbiamo svoltato nella gara con l’Empoli in Coppa Italia. L’unione del gruppo si è rafforzata. Sono contenta della vittoria di Firenze. La coppia Castorina-Domenichetti mi ha caricato e la mia occasione è arrivata», argomenta la giocatrice di Olbia. La numero 7 ha sfiorato anche la tripletta. «Siamo state brave contro le gialloblu. E’ una doppia soddisfazione: sia personale che per il successo della squadra. E poi segnare regala emozioni uniche», spiega la calciatrice classe 1993, arrivata nella finestra invernale di mercato.

Così come i nuovi acquisti (la slovena Lana Golob, Claudia Mauri, Rachele Baldi ed Emma Errico), che hanno cambiato il volto del Napoli, che nelle ultime cinque uscite ha messo in fila due vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Congeniale la scelta di riproporre il centrocampo schierato al Bozzi con Kaja Erzen e la svedese Sejde Abrahamsson. Non a caso dalle fasce sono pervenuti gli assist perfetti per le marcature di Pinna.