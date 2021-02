Firenze esercita la sua signoria anche in campo. Per il Rinascimento azzurro c’è tempo. «Siamo amareggiati ma consapevoli di averla giocata a viso aperto contro una grande squadra in una giornata pessima». Il tecnico Alessandro Pistolesi allude al diluvio abbattutosi sullo stadio comunale Gino Bozzi. «Avremmo meritato sicuramente di più. Torniamo a casa soltanto con i complimenti». E con una partita in meno nel calendario. Da mettere subito in archivio il 13esimo turno.

Indica la rotta l’allenatore del Napoli femminile. «Continuare a crederci e continuare a lavorare. Non c’è un altro modo». Strategia obbligata. «Quando si vuole cambiare indirizzo ad una stagione, bisogna lottare e lavorare molto di più. All’inizio si rimediano schiaffi ma si deve andare oltre», ammette Pistolesi, che intende far leva sulla passione e il desiderio di immediato riscatto di capitan Paola Di Marino e compagne.

Il 2-0 incassato contro la Fiorentina frutto anche di errori evitabili. «Non abbiamo saputo portare gli episodi dalla nostra parte». Convertire la sfortuna e renderla preziosa alleata. «Non siamo affatto inferiori a Hellas Verona e San Marino, contro le quali dobbiamo ancora giocare gli scontri diretti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo», conclude Pistolesi.

In tribuna foto di rito tra i presidenti Raffaele Carlino e Rocco Commisso. Gli investimenti nel calcio femminile e nelle strutture (Viola Park) denotano la volontà di far crescere non solo la società gigliata ma l’intero movimento. Ecco perché Carlino ha voluto regalare un cornetto beneaugurante al fondatore di Mediacom, la cui ospitalità è stata davvero esemplare.

