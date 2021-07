Derby del Sole. Anche in versione femminile Napoli-Roma mostra il suo fascino. Calcio d'estate per ritrovarsi nuovamente sul rettangolo verde. Le azzurre di mister Alessandro Pistolesi affronteranno in amichevole le giallorosse domenica 1 agosto alle ore 17 allo stadio comunale di Rivisondoli. Scatta il ritiro (31 luglio–13 agosto) per il club presieduto da Lello Carlino, pronto a partire per la nuova stagione.

Secondo anno consecutivo in serie A, dopo la salvezza conquistata all’ultima giornata (22 maggio) proprio contro le capitoline (2-2 al termine di ben 7 minuti di recupero e un rigore parato nell’extra time). La squadra si ritroverà all’Hotel dei Gigli di Nola. Calciatrici e staff si sottoporranno a tamponi ed esami sierologici, per poi scendere in campo. Le prime sedute di allenamento si terranno a Casamarciano, nuovo quartier generale del Napoli.

In programma anche tre convegni in Abruzzo su tematiche di stringente attualità: «Donne e pallone – storia e innovazione» lunedì 2 agosto, «Vita da atlete» mercoledì 4 agosto, infine martedì 10 agosto «Sponsor e comunicazione nel mondo del calcio femminile» presso il centro multiculturale di Rivisondoli (ore 15.30).

Presentazione della squadra giovedì 12 agosto in piazza Garibaldi (ore 21). Si aggregheranno al gruppo anche Benedetta De Biase (rientrata dal prestito alla Torres) e le giovani Carminia Botta, Denise Ferrara, Aurora Penna e Francesca Zavarese, protagoniste lo scorso anno con la Primavera, allenata da Pasquale Illiano.