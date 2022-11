Napoli femminile, la sosta di campionato in soccorso delle azzurre

Tempismo perfetto. La prima sconfitta stagionale del Napoli femminile in campionato si è subito riverberata sulla classifica. Capitan Paola Di Marino hanno perso il primato e l’imbattibilità. Ora la vetta e la Lazio distano soltanto tre punti. E le ragazze di Dimitri Lipoff sono state agganciate da Cittadella e Cesena (16). Arriva in soccorso la sosta, per ripartire di slancio e preparare al meglio l’ottava giornata, in programma domenica 20 novembre (ore 14.30) allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola contro il Brescia.

«Partita difficile su un campo difficile. Abbiamo faticato nel primo tempo, nel secondo abbiamo cercato di dare una svolta», osserva Martina Di Bari. Vano l’assalto finale. «Abbiamo dato tutto negli ultimi 20 minuti, nella speranza di poter pareggiare, se non vincere addirittura. Sono sicura che ci rifaremo la prossima partita in casa», auspica convinta la giocatrice classe 2002.

«E’ mancato lo spirito di squadra ad inizio partita», osserva la calciatrice pugliese al primo anno all’ombra del Vesuvio. «Siamo una grande squadra e sono convinta che faremo bene. Il campionato è lungo. Cercheremo di dare tutto quello che abbiamo», assicura Di Bari.

La croata Antonia Dulcic è mancata tanto nella sfida di Cesena quanto al gruppo. Ha iniziato la riabilitazione dopo l’infortunio occorso a Ravenna. Intanto le compagne e lo staff le formulano un caloroso in bocca al lupo ed un augurio di pronta guarigione.