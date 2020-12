Dimensione sospesa. Si azzera il tempo e ci si immerge nella Grande Bellezza. In modalità Grand Tour il Napoli femminile nell’incantevole Casina Vanvitelliana. Capitan Paola Di Marino, Alessandra Nencioni, Giulia Risina, Livia Capparelli, Isotta Nocchi e Martina Fusini, insieme al presidente Lello Carlino, hanno visitato lo stupendo e originale sito adagiato sul Lago Fusaro. Cornice inedita quanto apprezzata dalle calciatrici, folgorate dal paesaggio e attratte dai colori, prima ancora della settecentesca architettura.

Ad accogliere la delegazione azzurra in fascia tricolore Josi Gerardo Della Ragione, il sindaco di Bacoli, nel cui territorio si allenano le giocatrici presso la SchianArena, Mauro Cucco, presidente del Consiglio comunale, l’assessore alla cultura Mariano Scotto e il direttore amministrativo Francesco Scamardella. A svelare i segreti di una location a dir poco magica una guida esperta, che ha catalizzato l’attenzione dei presenti.

E’ seguito uno scambio di nomi, con il primo cittadino omaggiato di un pallone con il logo societario ben visibile e una cravatta blu. Da par suo, il patron Carlino ha ricevuto una targa e una medaglia celebrativa del centenario del Comune di Bacoli. «Siamo contenti che la splendida realtà del Napoli femminile abbia scelto le strutture della nostra città, per preparare al meglio la stagione agonistica 2020-2021 in serie A», ha concluso soddisfatto il sindaco Della Ragione. Momenti per dilatare l’anima.

