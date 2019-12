«Squadra che vince non si cambia». Giuseppe Marino in versione Vujadin Boskov. Legge sempre valida nel calcio. E il campo dà ragione al tecnico napoletano, che manda sul rettangolo di gioco la stessa formazione di domenica scorsa contro il Chievo. Valanga azzurra in Piemonte, dove capitan Emanuela Schioppo e compagne si impongono 6-1 sulla Novese e assediano un fortino fin qui imbattuto. Le tartarughine del presidente Lello Carlino chiudono nel migliore dei modi il 2019: in testa al girone di serie B a quota 20, con un margine di +3 sul San Marino Academy e con cinque lunghezze di vantaggio sulla Lazio al terzo posto. Sei vittorie e due pareggi in otto giornate, con 22 gol realizzati e 6 incassati. Numeri che certificano la qualità e la solidità del club partenopeo avente nel suo organigramma il valido direttore tecnico Giovanni D'Ingeo.



Tripletta con le veronesi, doppietta con le piemontesi per Martina Gelmetti, attaccante classe’95, sempre determinate, già a 6 marcature personali come la greca Despoina Chatzinikolaou (in gol al 53’ e 67’). Passa in secondo piano il tiro di rigore calciato sul palo al 45’ da Alessandra Nencioni. Nella ripresa le napoletane continuano a macinare gioco e Lisette Tammik regala il 3-0 al 50’. Subentra nel finale Federica Cafferata, che griffa il definitivo 6-1 al 77’, dando appuntamento al 5 gennaio 2020 contro la Roma. La sosta natalizia servirà per recuperare le infortunate Paola Di Marino e Benedetta De Biase.



«Il merito è di un gruppo di ragazze straordinarie, perché hanno svolto al meglio i loro compiti e dato l’ennesima dimostrazione di forza e di maturità. Abbiamo giocato il nostro calcio su un campo difficile e con personalità. Vedo la giusta determinazione del gruppo nel voler centrare l’obiettivo, abbiamo chiuso bene l’anno ed ora dobbiamo continuare a tenere la testa sul manubrio», afferma soddisfatto mister Marino.



Grande impresa per il Napoli femminile, unica formazione ancora imbattuta nel campionato cadetto. La corsa verso la serie A procede spedita.