Sullo sfondo il Vesuvio. Il palcoscenico della decima giornata di serie A lo stadio Caduti di Brema. Il copione non è quello di Romeo e Giulietta, scritturato da William Shakespeare. Non il duello tra Capuleti e Montecchi ma lo scontro salvezza tra azzurre e gialloblu. «Napoli-Verona è la partita della vita, rappresenta la chiave di volta di tutto il campionato», spiega alla vigilia il tecnico Giuseppe Marino. «Consente di iniziare il girone di ritorno in maniera diversa. Da ottimizzare il lavoro svolto con la conquista dei tre punti».

Contro le scaligere «primo scontro diretto a Barra e non possiamo assolutamente sbagliare». A porte chiuse, il match verrà trasmesso da TimVision (ore 12:30). Processo di amalgama compiuto per capitan Paola Di Marino e compagne. «Non è stato semplice assemblare in poco tempo un gruppo di ragazze non abituate al campionato italiano. Lo spogliatoio si sta consolidando anche con gli innesti di Pia Rjisdjik e Gudny Arnadottir». Dalla vocazione sempre più internazionale il club del presidente Lello Carlino.

«Dobbiamo fare il maggior numero di punti con mentalità propositiva. Abbiamo peccato in talune partite nella gestione del risultato con la presunzione di portare l’intera posta a casa». Vuole voltare pagina Marino e scrivere un nuovo capitolo. «Dobbiamo fare il possibile per allontanarci dalle retrovie della classifica». Partendo dai primi 45 minuti disputati al cospetto delle bianconere. «Ottimo lavoro svolto fin qui, senza mai rinnegare la nostra idea di gioco. Primo tempo dominato contro la plurititolata Juventus, chiuso addirittura in vantaggio. La strada imboccata è quella giusta».

Piccoli correttivi da apportare. «Chiedo un pizzico di malizia, furbizia e determinazione in più», la richiesta di Marino alle giocatrici con un occhio interessato a San Marino-Bari. «Ho fiducia, faremo bene», conclude il coach del Napoli femminile. A dirigere l’incontro l’arbitro Adolfo Baratta (Rossano), assistito da Vincenzo Pedone (Reggio Calabria) e Roberto Terenzio (Cosenza).

Dalla Fiorentina arriva in prestito il terzino sinistro Martina Fusini. Colonna della formazione viola nelle ultime stagioni, la 24enne vanta 72 presenze in A (compresa una breve apparizione nell’Empoli) ed è sbarcata a Napoli in giornata, per aggregarsi al gruppo.

