E il sogno continua. Alla vigilia il tecnico Giuseppe Marino aveva espressamente chiesto al Napoli femminile i tre punti contro le biancocelesti. Richiesta esaudita da capitan Emanuela Schioppo e compagne. Quale maniera migliore per ripartire di slancio dopo la lunga sosta. Un mese fa la vittoria in Coppa Italia, il bis nella terza giornata di campionato allo stadio San Clemente di Casamarciano.Attendeva il suo debutto in serie B con la maglia azzurra ed è arrivato il gol all’esordio, coronato dal successo 2-0 contro la Lazio del presidente Claudio Lotito. Esordio fantastico per Anita Coda, la giovane centravanti proveniente dal Milan. Match sbloccato al 55’ con una deviazione. Due minuti più tardi il raddoppio firmato dal difensore classe 1997 Elisabetta Oliviero: destro a giro dal limite dell’area e portiere battuto.«Non ci poteva essere modo migliore per esordire con questa maglia. La squadra è stata brava nel primo tempo a giocare una buona partita, per poi venire fuori nella ripresa con qualità e freschezza atletica. È questa la strada che dobbiamo seguire, per riuscire a conquistare i nostri obiettivi», ha spiegato entusiasta Coda.Il Napoli Femminile tornerà in campo domenica 3 novembre in trasferta sul campo del Lady Granata Cittadella, per la quarta giornata della cadetteria.