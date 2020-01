Festa dell'atletica domenica allo stadio San Paolo per il San Paolo Sport Day, recupero della decima edizione slittata nelle scorse feste natalizie a seguito del maltempo che aveva fatto venir meno le condizioni di sicurezza per lo svolgimento della manifestazione. Si prepara finalmente la festa che da 10 anni apre le porte del cuore dello Stadio San Paolo a tutti, nessuno escluso, sia ai runners impegnati sulla distanza di circa 10km (inserita nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera), che a ragazzi e ragazze che saranno impegnati in pista, ma soprattutto agli sportivi ed agli appassionati che vorranno far parte di questa giornata, unica nel suo genere, e correre o camminare divertendosi per 5km sullo stesso percorso degli agonisti, ma a passo libero.



L'ingresso allo stadio per assistere all'evento sarà libero e gratuito, mentre sul sito della manifestazione www.sanpaolosportday.eu/ saranno aperte le iscrizioni fino al 31 gennaio, utilizzando l'apposita pagina presente nella sezione Iscriviti, prassi necessaria per tutti coloro che vorranno essere al via sulla pista blu dell'Universiade di Napoli 2019. Sarà il Sindaco di Napoli, Lugi De Magistris, a dare la partenza alle ore 9.30 della gara competitiva e della passeggiata non competitiva (partenza contemporanea), al cui termine inizieranno le gare riservate agli under16 che vedranno impegnate dalle ore 11.00 le corsie dello Stadio San Paolo da giovanissimi atleti, pronti a sognare di correre come i tanti atleti internazionali che da tutto il mondo arriveranno a Napoli il 28 maggio in occasione del Golden Gala 2020 che arriva in terra partenopea Un appuntamento da correre da protagonisti in campo, che da vivere da semplici spettatori sugli spalti del Stadio, ma soprattutto da condividere con lo spirito e l'emozione che lo sport di base, puro e semplice, sa regalare a chiunque vi entri in contatto, ancor più se a Napoli ed in una cornice emozionante come quella dello Stadio San Paolo e del parco della Mostra D'Oltremare. Ultimo aggiornamento: 15:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA