Napoli in festa per i suoi giovani leoni vestiti di azzurro

Sport e integrazione. La comunità srilankese di Napoli festeggia i suoi giovani leoni vestiti di azzurro. Cresciuti nell’urbe di Partenope, Irosh Santhanam, Achintha Warnakulasuriya, Aenon Fonseka e Samaru Weerasinghe hanno esordito con la Nazionale italiana di cricket under 19, dando un contributo fondamentale per ribaltare e chiudere in parità la serie di due match giocata contro i pari età inglesi della titolata Park View Cricket Academy.

Quartetto partenopeo. Storia made in Naples, città che notoriamente ha l’azzurro nel sangue ed una lunga tradizione di accoglienza verso il popolo dell’«isola di smeraldo», oggi presente nel capoluogo campano con più di 20mila persone, legate alle tradizioni della loro terra d’origine ma pienamente integrate all’ombra del Vesuvio.

Percorso. Dalla Saint Anthony’s International School, punto di riferimento per l’istruzione della comunità singalese in città, al Kent Lanka Cricket Club, dove Tikiriyardura Danushka Prasanna Silva e suo padre Tikiriyardura Prasanna Silva (rispettivamente allenatore e direttore tecnico del club) lavorano dal 2014 per trasmettere la passione e la dedizione per il cricket, che in Sri Lanka è lo sport nazionale.

Successo. I 4 giocatori hanno conquistato il campionato nazionale italiano di categoria under 17 nel 2021 ed è subito seguita la convocazione in Nazionale italiana under 19, alla quale il Kent Lanka ha fornito il maggior numero di giocatori per singolo club in questa tornata.

Performance di altissimo livello, soprattutto nella fase di lancio in cui ben 14 battitori avversari sono stati eliminati da Irosh (6), Achintha (3) ed Aenon (5), con Samaru presenza inamovibile nel difficile e nevralgico ruolo di «wicket keeper». Euforia evidente al termine del secondo incontro, vinto con un margine assolutamente ampio (52 runs), visibile la soddisfazione delle famiglie e dei ragazzi protagonisti in campo.

La festa si è completata con la convocazione in Nazionale maggiore del 18enne Ishan Ranepura, prodotto del settore giovanile del Kent Lanka, che volerà in Finlandia per staccare il pass in vista della Coppa del Mondo 2024.

A Napoli sta emergendo una generazione promettente. «La convocazione di questi ragazzi in Nazionale è frutto di un lavoro costante da parte della società Kent Lanka, che investe ormai da anni nella crescita sportiva delle nuove leve e che può vantare un settore giovanile tra i migliori d'Italia per qualità e quantità», dichiara Vincenzo Neri, delegato campano Federazione italiana cricket. «Sono sicuro che da qui in avanti le convocazioni aumenteranno e interesseranno sempre più atleti. Formulo i miei più sinceri complimenti al Kent Lanka per il lavoro che sta svolgendo ed auguro a tutti i suoi giovani una brillante carriera», conclude Neri.