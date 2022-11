Napoli Futsal, azzurri in cerca del settimo sigillo stagionale

Una marcia inarrestabile. Il Napoli Futsal procede di pari passo con gli azzurri di Luciano Spalletti. «Piedi per terra». Frena i facili entusiasmi il tecnico spagnolo David Marìn. Altra prova di carattere in Sardegna contro la neopromossa 360 GG Monastir, battuta 1-5. «Siamo contenti, ora però pensiamo alla prossima partita», dice l’allenatore di Madrid, chiedendo ai suoi di non interrompere quanto di fantastico fatto vedere sul parquet. Venerdì 11 novembre (ore 20.30) arriva la Came Dosson al Centro Sportivo Cercola per la settima giornata di serie A.

Filotto di successi. «Nonostante l’assenza importante del bomber-pivot Rodolfo Fortino, vittoria del gruppo a Sestu», ricorda con orgoglio capitan Fernando Perugino. «Approccio giusto, da grande squadra», ammette il numero 6. «Avevamo preparato bene il match alla vigilia e siamo stati bravi a sbloccarla immediatamente», ribadisce il leader napoletano. «Poi si sono aperti gli spazi e la nostra qualità ha fatto la differenza», asserisce Perugino, sempre dalle idee chiare. «Puntiamo a vincerle tutte in una stagione lunghissima», conclude il capitano partenopeo.