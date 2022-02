Nona sinfonia. Musica orchestrale da parte di Rodolfo Fortino, Dian Luka Barbieri Miotto e Luca De Simone. E il Napoli Futsal in versione Ludwig van Beethoven viaggia a gonfie vele. Gol, qualità e rivincita. Tanto da riscattare la sconfitta di misura dell’andata, quando il 16 ottobre 2021 il laterale Oitomeia regalò i tre punti alla squadra di Lorenzo Nitti.

Analisi. «Una bella gara con due squadre forti. Quarta partita in dieci giorni con le formazioni più forti del campionato: Syn-Bios Petrarca, Italservice Pesaro, Ciampino Aniene e Opificio Cmb Aniene», osserva Piero Basile. «Maturità la nostra arma, che ha arginato anche la stanchezza e qualche errore», osserva il tecnico di Martina Franca. «Siamo stati cinici e abbiamo sfruttato le occasioni create», apprezza la concretezza di capitan Fernando Perugino e compagni. «Match importante con Matera per la classifica e per dare continuità a quanto stiamo facendo», ribadisce l’allenatore pugliese.

«Domani rifinitura alle 18». Poi tutti a vedere la sfida di Europa League tra Napoli e Barcellona. Note positive. «Luca De Simone si fa trovare sempre pronto. Aspettiamo Dian Luka, autore della prima doppietta in azzurro a Cercola: il brasiliano è un giocatore di grande intelligenza tattica: va usato con gradualità», avverte Basile.

Venerdì 25 febbraio la quinta partita in dodici giorni contro Vitulano Manfredonia (ore 20) tra le mura amiche. «Dobbiamo spingere, tenere i piedi per terra, stare sereni e non sottovalutare nessuno», conclude la guida del Napoli Futsal. Perché il Manfredonia ha vinto sul Real San Giuseppe (6-5), pareggiando a Padova e a Pesaro.