Il ruggito del campione. Un autogol propiziato, una rete da distanza siderale e l’urlo liberatorio. Difficile non riconoscere la forza trascinante di Luis Felipe Naibo Turmena. Impeto e assalto, onda d’urto. Assicura freschezza sul parquet. «Sono contento della vittoria nel derby, della rete e di come abbiamo giocato. Abbiamo vinto e convinto», ammette l’universale classe 1991. Domani arriva al PalaCercola (ore 20) la Came Dosson, incerottata e in emergenza per diverse assenze. Biancoblu privi di Japa Vieira, Pablo Belsito e Pedro Espindola. «Dobbiamo giocare con intensità. Abbiamo voglia di sbloccarci tra le mura amiche davanti al nostro pubblico. Daremo il massimo per trionfare a Cercola e raggiungere il primo successo interno», afferma in conferenza stampa il numero 17 azzurro alla vigilia della settima giornata di serie A.

«La sfida con la Came rappresenta uno spartiacque molto importante», dichiara il tecnico Piero Basile. «Vincere il derby è sempre piacevole. La Feldi Eboli non aveva mai perso al PalaSele», racconta l’allenatore del Napoli Futsal. «Adesso serve continuità e la prima vittoria in casa», rimarca Basile. «Affrontiamo una grandissima squadra, ferita e orgogliosa, allenata benissimo da Sylvio Rocha».

Capitan Fernando Perugino e compagni promettono battaglia. «Tutte le squadre possono raccogliere punti ovunque. Dobbiamo pensare a fare la nostra partita e a dominarla dal punto di vista fisico e mentale. Al momento non abbiamo vinto in casa e desideriamo cambiare il trend». Basile confida nel lavoro svolto in settimana. «Dobbiamo vincere assolutamente la gara, perché sistemerebbe la classifica. Abbiamo bisogno di continuare la striscia positiva. Obiettivo accedere alla Final Eight», conclude fiducioso Basile.