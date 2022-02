«Dai Napoli, andiamo a vincere il campionato». Il pivot croato Luka Peric si presenta così. Dalle idee chiare. Mostra la sciarpa del club e alza il pollice destro. Dopo una breve esperienza alla Tombesi Ortona e poi in Slovenia con il Dobovec nell’Elite Round di Champions League, eccolo nuovamente all’ombra del Vesuvio. Vestirà nuovamente l’azzurro. E allora dobrodošli, benvenuto.

«Sono molto felice di essere ritornato», spiega in conferenza stampa. Napoli nel suo destino. «E’una bellissima città ed è meraviglioso vivere qua”, osserva il possente player, pronto a dare il suo contributo. Cinque partite ogni tre giorni nel mese di febbraio per i ragazzi di Piero Basile a partire da domenica 13 febbraio contro la capolista Syn-Bios Petrarca a Cercola. “Sono un giocatore diverso, con molta più esperienza di prima e spero di poter aiutare il club ad ottenere il massimo”, riferisce convinto. Un vero marcantonio che si rivelerà prezioso sul parquet. Ex Lollo Caffè, conosce già l’ambiente. Solo la sfortuna gli ha impedito di partecipare ad Euro 2022.

«Ho avuto la febbre altissima e sono stato molto male, durante la preparazione non mi sono potuto allenare con la Nazionale in vista degli Europei in Olanda. Sono fiducioso che ci potrà essere un’altra occasione nella mia per giocare una competizione così importante», auspica Peric, che volge il suo sguardo alla serie A. «Il campionato italiano è molto competitivo. La nostra squadra è forte, la conosco e l’ho vista in questi giorni: possiamo combattere per vincere», asserisce. «Darò il massimo e spero di vincere lo scudetto», conclude Peric. Al di là della scaramanzia, non servono scongiuri in casa Napoli Futsal.