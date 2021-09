«Colloco il Napoli tra le migliori squadre del campionato». I complimenti arrivano da Fulvio Colini, mister dei campioni d’Italia in carica dell’Italservice Pesaro, premiato dalla Divisione Calcio a 5 come migliore allenatore della passata stagione nella cerimonia inaugurale presso il Salone d’Onore del Coni. «Affronteremo subito una delle squadre più forti e con molti giocatori reduci dal Mondiale, in programma dal 12 settembre al 3 ottobre in Lituania».

Trasferta nelle Marche sabato 9 ottobre per capitan Fernando Perugino e compagni, pronti allo storico debutto in serie A, conquistata con una memorabile e impetuosa cavalcata. «Affascinante esordire con il Pesaro», spiega il tecnico del Napoli Futsal, Piero Basile. «Ora tocca a noi», dichiara fiducioso l’allenatore di Martina Franca, commentando il calendario. Nel mese di ottobre sei gare da disputare con due turni infrasettimanali. Quattro partite a novembre, altrettante a dicembre. Debutto a Cercola martedì 12 ottobre contro Ciampino Aniene, in Basilicata il 16 ottobre contro Opificio 4.0 Cmb Matera.

«Non mi piace fare valutazioni, perché sappiamo benissimo che contano poco», osserva Basile. «Tutte le compagini avranno da subito fame di vittoria e con le cinque retrocessioni nessuna si potrà attardare». Importante sarà cominciare con il piede giusto. «Anche il finale di campionato non è niente male. So benissimo di avere la migliore squadra a disposizione da quando alleno», afferma consapevole il riconfermato coach pugliese. «Quando ho scelto e ho avuto la possibilità di ricominciare da Napoli, sognavo tutto questo. Certo, quanto abbiamo fatto la scorsa stagione in A2 è andato al di là di ogni immaginazione, ma sapevo che la società avrebbe allestito una squadra altamente competitiva per affrontare la serie A», conclude Basile.

Matricola azzurra. «E' motivo di grande orgoglio iniziare con i campioni d’Italia, per noi una grande vetrina. Ho allestito un roster che vuole ben figurare, naturalmente è sempre il campo a fare da giudice, ma siamo pronti a dare battaglia ovunque e farci rispettare». Esterna il suo innato ottimismo il presidente Serafino Perugino, premiato insieme al direttore generale Pasquale Scolavino dal presidente Luca Bergamini per il salto di categoria.

Terza trasferta in casa della neopromossa Vitulano Drugstore Manfredonia (martedì 19 ottobre) e poi il Meta Catania (23 ottobre) tra le mura amiche. Al PalaSele il primo derby campano con la Feldi Eboli (30 ottobre). E poi dolce novembre sul parquet, senza Charlize Theron e Keanu Reeves.