«Fernando Perugino per sempre con noi». Lo striscione esibito in tribuna spiega il senso del memorial e illustra il motivo dell’iniziativa sul parquet. Un passaggio di consegne e non solo, un tributo affettuoso quanto sentito al nonno del capitano degli azzurri. La seconda amichevole stagionale vede primeggiare i ragazzi di David Marin Ortega contro Real Fabrica di Roma (8-2).

Trame di gioco interessanti, prima gara per Massimo e Pasquale De Luca, ottime indicazioni per il tecnico spagnolo in vista dell’esordio in campionato venerdì 23 settembre contro la neopromossa Pistoia tra le mura amiche.

«Fernando Perugino era un uomo di sport e il presidente del Napoli Futsal sta continuando la tradizione di famiglia, perché i Perugino sono uomini di sport», dichiara orgoglioso il vicepresidente Massimo Perugino.

Sabato 10 settembre (ore 18) la terza amichevole pre-campionato contro la Roma Calcio a 5 al Centro Sportivo Cercola. Intanto è partita la campagna abbonamenti per la stagione 2022-2023. «Innamorato sempre di più», il claim scelto dal club che per il secondo anno consecutivo proverà a portare nuovamente in alto il nome della città, coltivando sogni ambiziosi. L’impianto di via Matilde Serao pronto ad accogliere il calore ineguagliabile dei tifosi napoletani, ancora una volta intenzionati a sostenere i loro beniamini.