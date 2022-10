Adrenalina a mille per il derby del Vesuvio. Venerdì all’insegna del calcio a 5 e prima serata da non perdere. Perché Napoli Futsal-Real San Giuseppe si gioca per la gloria e la classifica. Con gli azzurri desiderosi di riconfermare il primato. Nella conferenza stampa di presentazione ad illustrare il big match è l’ex di turno Massimo De Luca.

«Giocare un derby è sempre una partita speciale. Abbiamo lavorato bene. Ci siamo preparati a dovere in settimana. Non vediamo l’ora di scendere in campo e disputare questo incontro con un’atmosfera sicuramente particolare», spiega il talentuoso mancino classe 1987. «Sono stato bene al Real San Giuseppe, ma il mio presente è Napoli. Farò di tutto domani sera per conquistare i tre punti», assicura convinto il numero 7. «In gialloblu ho tanti amici: uno su tutti Duarte, perché siamo stati compagni di squadra per tanti anni. Sarà un piacere rivederlo a Cercola». Entrambi protagonisti al Lollo Caffè Napoli e non solo.

Piani d’attacco. «Il presidente Serafino Perugino ha costruito una squadra importante con un allenatore importante. Abbiamo piena coscienza di quello che siamo. Stiamo lavorando per raggiungere il nostro massimo livello», avverte il campione d’Europa. Astuzia e qualità. «Inizio di stagione importante. Vogliamo arrivare fino in fondo nelle migliori condizioni possibili», auspica fiducioso l’artefice del triplete con l’Italservice Pesaro. «Domani sera ci sarà un bel clima, spero di vedere un palazzetto pieno. Verranno tanti tifosi anche da San Giuseppe». Si preannuncia un confronto avvincente sul parquet. «Spero sarà una bella partita in un clima di festa. Non mancheranno la mia fidanzata Ilaria, la mia famiglia e tanti amici: mi auguro di festeggiare la vittoria insieme a loro». Incrocia le dita Massimo De Luca.

Sulla panchina dei vesuviani siede Fausto Scarpitti. Nelle prime due apparizioni Marco Ercolessi e soci hanno patito una sconfitta a Pomezia (4-1) e pareggiato (2-2) a Nocera Inferiore con L84. I ragazzi di David Marin intendono continuare la striscia positiva. «Sarà una partita calda e bella da vedere. Contiamo sulla presenza del pubblico. Si prospetta sicuramente un grande spettacolo», dichiara il tecnico spagnolo. «Javier Adolfo Salas sarà assente, perché impegnato con il Paraguay: puntiamo su Rafinha», osserva l’entrenador classe 1971.

«Non cambia tanto, anche se il paraguaiano stava facendo bene. Sarà battaglia a suon di gol tra Rodolfo Fortino e Alessandro Patias». Non mancano le insidie per l’allenatore di Madrid. «Bisogna stare attenti ai giocatori del San Giuseppe, perché di esperienza. Affrontiamo una squadra equilibrata e dobbiamo giocare bene per vincerla». Arriva una buona notizia. «Abbiamo recuperato Lorenzo Pietrangelo. La stagione è lunga e il portiere è un ruolo chiave», conclude Marin.

Pinuccio la mascotte azzurra. Un nome scelto per omaggiare simpaticamente chi ha regalato alla città ed a tutta l'Italia canzoni e musiche uniche ed eterne. Un tributo doveroso al grandissimo Pino Daniele. Sarà presente ad ogni partita per foto di rito il ciuccio, ovvero il simbolo identitario che contraddistingue la passione azzurra.