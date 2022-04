Derby biancoverde. Dopo 16 turni perde l’imbattibilità e cede l’intera posta in palio alla compagine di Fausto Scarpitti. Il Napoli Futsal esce sconfitto dal confronto in prima serata, superato di misura (4-3) dalla Sandro Abate Avellino. Non basta un super Rodolfo Fortino, autore di una doppietta, approdato a quota 32 gol stagionali. Azzurri puniti dall’ex di turno Alejandro Balsalobre Yepes, artefice del momentaneo 2-2 e protagonista del definitivo sorpasso a 21 secondi dalla sirena in semirovesciata. Il pivot Alex regala il terzo successo consecutivo agli irpini e frena la corsa verso il primo posto in classifica del club presieduto da Serafino Perugino.

Venerdì Santo doloroso per i ragazzi di Piero Basile. Matura un ko interno. A Cercola i padroni di casa si portano in vantaggio con Fernandinho (2’10”). Pareggia l’universale Eduardo Dal Cin sul finire del primo tempo (18’59”). Nella ripresa Fortino scalda il pubblico amico 2-1 (22’50”), ma Alex frena i facili entusiasmi (2-2 al 26’30”). Marcio Ganho protegge come sempre porta e risultato. Il Napoli spinge, accelera, si avvicina al terzo vantaggio. Il palo nega la gioia a Robocop-Fortino, ci prova Renzo Grasso, fermato da Thiago Perez.

Gli azzurri insistono e Attilio Arillo mette nelle migliori condizioni Fortino. Palla sul secondo palo e gioco da ragazzi per il numero 20 partenopeo (3-2 al 36’23”). Trascorrono appena 28 secondi e Ante Danicic azzera lo svantaggio (3-3). Botta e risposta e gara in perfetta parità. Richar Gutierrez tenta di sorprendere Ganho. Si accende il duello.

Basile schiera Arillo come power play a 2’10” dal termine. La giocata fulminea di Alex regala tre punti preziosi alla Sandro Abate. Doppia chance per il brasiliano Luis Felipe Naibo Turmena: il classe 1991 non aggancia in area (9”) e poi centra la traversa ad un secondo dallo scadere. Una vera beffa per il Napoli Futsal.