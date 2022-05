«Vinciamo con il cuore». Umore giusto e approccio adeguato. Lancia il suo appello Bruno Coelho alla vigilia della sfida con la Sandro Abate Avellino. L’autore del 3-2 al Pala Del Mauro tiene spalancata la porta alla speranza. «Per passare il turno dobbiamo essere concentrati, fare di più e meglio», avverte il campione d’Europa bis. Il Napoli Futsal vuole a tutti i costi la semifinale scudetto.

In primis è necessario vincere domani a Cercola (ore 20). Conterà, poi, la differenza reti. Capitan Fernando Perugino e compagni andrebbero ai supplementari nel caso in cui il match dovesse terminare con una rete di scarto. Pratica archiviata, invece, in caso di successo azzurro con due gol di differenza. Dentro o fuori. «E’ la nostra finale», scuote il gruppo il portoghese classe 1987. «Dobbiamo valorizzare i sacrifici compiuti sin dall’inizio della regular season», prosegue il giocatore lusitano, convinto di una certezza. «E’ importante vincere il derby», ribadisce il numero 7.

Piero Basile ha analizzato il ko maturato in gara 1. «Al di là della prestazione, sapevamo fosse un incontro complicato. Le due squadre sono sullo stesso livello in questo momento», sostiene l’allenatore di Martina Franca. «La sconfitta di Avellino con un solo gol di differenza ci dà la possibilità di giocarcela tra le mura amiche». Serviranno pazienza e attenzione. «I playoff sono confronti che si giocano sul filo del rasoio», asserisce il tecnico pugliese, che ha apprezzato la reazione dei suoi atleti.

«Sono stati bravi a portarsi sul 3-2: speriamo possa risultare pesante ai fini della qualificazione», auspica fiducioso. Previsto «qualche aggiustamento in vista di domani». Non svela, però, le carte Basile, pronto a sorprendere i biancoverdi con la sua strategia. «Resto dell’idea che dobbiamo sempre aggredire l’avversario e recuperare la sfera», dice Basile. «Ci siamo preparati benissimo e siamo consapevoli che questa volta saremo noi ad usufruire della spinta del pubblico». Calore dei tifosi che non è mai mancato. «Ci daranno una marcia in più», conclude il mister classe 1977.