Un passo falso per il Napoli Futsal, un balzo in avanti per la Sandro Abate Avellino. Ha regalato spettacolo il derby di Cercola e gli ultimi 20 secondi hanno sovvertito le sorti dell’incontro. Il sigillo dello spagnolo Alex (ex di turno) ha infranto la striscia lunga di ben 16 risultati utili consecutivi per gli azzurri.

«Abbiamo condotto anche bene la sfida», afferma il tecnico Piero Basile. «La stavamo vincendo e la rete del 3-3 è stata molto rocambolesca», osserva l’allenatore pugliese. «Proviamo sempre a vincere ogni partita. Di un punto ce ne facevamo poco. Abbiamo provato a vincerla con il portiere di movimento (Attilio Arillo), ma Alex è stato bravissimo». Beffa nel finale che non cambia gli ambiziosi piani del club presieduto da Serafino Perugino.

«Siamo stati condannati da qualche ingenuità. Sul 3-2 credevamo di condurre in porto l’incontro». Azzurri sempre secondi a -5 dall’Italservice Pesaro, vittorioso sul Pescara, e a +1 sul Petrarca, chiamato a confrontarsi con il Real San Giuseppe a Nocera Inferiore. «Vogliamo fare quanti più punti fino al termine della regular season: era impensabile concludere senza sconfitte. Non abbiamo commesso errori. Andiamo avanti e ci prepariamo ai playoff», conclude Basile.

Sorride Fausto Scarpitti. Avellino al quinto posto in classifica. «Siamo stati sempre in partita e abbiamo risposto colpo su colpo. Abbiamo affrontato una squadra fortissima, che in alcuni frangenti ci ha messo in difficoltà. Siamo stati abili a pungere sempre e anche fortunati», avverte il coach della Sandro Abate. «Ha inciso il cambiamento di mentalità della squadra: consapevoli e fiduciosi. Ci sarà sempre da soffrire, ma possiamo toglierci altre soddisfazioni».