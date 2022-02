Maglia pesante. Indossa la 10 Luca De Simone e conosce bene il valore della sua camiseta. E poi l’universale classe 1995 gioca attenzionato a Cercola, dove troneggia la gigantografia del Pibe de Oro, che tiene in equilibrio il pallone sul capo. Da applausi il suo gol contro Matera, apprezzato anche in tribuna da Giulia Domenichetti, tecnico del Napoli femminile in coppia con Roberto Castorina.

Guarda già alla 19esima giornata De Simone: domani (ore 20) nuovamente in campo. «Napoli Futsal-Vitulano Manfredonia sarà una partita difficile, si prospetta un match combattuto. I pugliesi all’andata ci hanno dato filo da torcere», osserva. Al PalaScaloria il 20 ottobre 2021 finì 2-3 per capitan Fernando Perugino e soci: doppietta di Rodolfo Fortino e rete di Attilio Arillo.

Ex di turno. «Ci sarà il mio grande amico Adriano Foglia, con il quale abbiamo condiviso momenti indescrivibili (cavalcata promozione in serie A con 24 vittorie in altrettanti incontri e il trionfo della Coppa Italia in A2): sarà un piacere rivederlo ma contano i tre punti», avverte alla vigilia De Simone. Avversario scomodo l’«Imperatore», classe 1981, che ha lasciato un buon ricordo all’ombra del Vesuvio.

Anticipo del venerdì. «Febbraio mese intenso. Non c’è tempo per allenarsi. L’Europeo (vinto dal Portogallo di Bruno Coelho per la seconda volta) ha dettato il calendario. Abbiamo pareggiato con le prime della classe (Syn-Bios Petrarca e Italservice Pesaro), anche se meritavamo qualche punto in più. Abbiamo giocato ogni tre giorni. Bisogna essere concentrati e farsi trovare pronti», afferma De Simone.

Spogliatoio. «Il gruppo sta bene, reduce da due belle vittorie contro Ciampino Aniene in trasferta e Opificio Cmb Matera tra le mura amiche. Morale alto e terzo posto consolidato. Ci godiamo il momento e procediamo in maniera graduale, per arrivare più in alto possibile. Poi giocheremo le nostre carte nei playoff scudetto a fine campionato», auspica El Diez partenopeo.

Sequenza. Interessante la costruzione del 4-2 contro i lucani. «Bel gol. Era nell’aria. Sto acquistando la fiducia di mister Piero Basile. Spero di poter dare il mio contributo. E’ sempre importante aiutare la squadra nei momenti decisivi. Confido di aumentare il minutaggio sul parquet e agevolare le rotazioni», asserisce convinto il laureato alla magistrale in Scienze economiche e finanziarie internazionali.

Europa League. «Sarò allo stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Barcellona. Finisco l’allenamento al Centro Sportivo Cercola e mi fiondo all’arena di Fuorigrotta. Sarà sicuramente uno spettacolo: incrociamo le dita per il passaggio del turno di capitan Lorenzo Insigne e compagni. Sappiamo, naturalmente, che sarà una sfida impegnativa con i blaugrana: infatti non ci sono parole per descrivere la corazzata di Xavi», conclude Luca De Simone dalla maglia pesante.