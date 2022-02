«Lo sport è stato uno dei settori più colpito dalla pandemia, che ha imposto lunghi stop delle attività. In questa situazione la psicologia gioca un ruolo decisivo, supportando gli atleti professionisti e non, che hanno visto stravolti i loro stili di vita». Così Armando Cozzuto, presidente dell'ordine degli psicologi della Campania, che è tra i partner della Napoli City Half Marathon. Un'occasione per promuovere la psicologia dello sport, che si occupa degli aspetti psicologici, sociali e psicofisiologici connessi alla pratica dell'attività motoria e sportiva.

«Le restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria - sottolinea Cozzuto - hanno influenzato la vita degli atleti, che come tutti hanno vissuto una drastica riduzione degli spazi di incontro e confronto sociale, dentro e fuori i contesti di allenamento. Soprattutto nei mesi più duri della pandemia, gli psicologi impegnati in questo ambito si sono ritrovati a fronteggiare l'aumento di ansia e stress, la perdita di identità e la tendenza all'overtraining, per il timore di andare fuori forma. Per qualcuno c'è stato anche il rischio di dropout, dovuto all'idea di non riuscire più a recuperare e quindi voler abbandonare l'attività».

«L'ordine degli psicologi è lieto di partecipare alla Napoli City Half Marathon 2022 attraverso la presenza del gruppo di lavoro di psicologia dello sport e dell'esercizio fisico - aggiunge la coordinatrice del gruppo, Simona Uttieri - che nasce con l'intento di valorizzare l'importanza degli aspetti mentali durante la pratica di attività motoria e sportiva e di promuovere la figura dello psicologo dello sport definendone competenze, specificità e ambizioni di intervento. per favorire il benessere, per promuovere la salute psicofisica e per aiutare ad un miglioramento delle prestazioni degli atleti».