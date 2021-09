Napoli mania per i 400 partecipanti dell'International Swimming League

Scoppia la Napoli mania per i 400 partecipanti, tra nuotatori e staff dell' International Swimming League, la Champions League del nuoto mondiale che vede, alla piscina Scandone, dieci squadre affrontarsi con l'obiettivo di conquistare il playoff di Eindhoven.

Da Daiya Seto che mangia la pizza alla Sanità e poi un tuffo nel mare di Capri, Federico Poggio che posta sui social l'approccio alla grotta azzurra ed un tuffo nel mare blu del golfo, i New York Breakers che salutano tutti dalla cima del Vesuvio, la Pellegrini che organizza escursioni per Napoli per i suoi Aqua Centurions ed Elena Di Liddo che in conferenza stampa ribalta la domanda: «Benvenuta io a Napoli? Ma benvenuti voi perché molti giornalisti arrivano dal nord Italia. Un mese in questa città ci permette di viverla bene. Noi che siamo abituati a fare piscina-albergo, albergo-piscina. Abbiamo un calendario fittissimo di eventi e siamo pronti a fare i turisti».