Tutto prontoper la ripartenza in sicurezza delle corse «a porte chiuse». Sono previste infatti corse al trotto domani dalle 14.30 e domenica 31 maggio, con accesso regolamentato secondo il protocollo operativoin vigore all'Ippodromo e in ottemperanza a quanto disposto da Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero della Salute.Tra giugno e luglio, secondo il calendario reso noto dal Mipaaf, adsaranno effettuatecon il galoppo al via il 5 giugno e una concentrazione di importanti grandi premi nel weekend del 25 e 26 luglio in notturna. Il sabato sarà protagonista il galoppo con la listedgli handicap principali Soragna e Mergellina, e, mentre la domenica toccherà aimisurarsi nei gpi per i 3 anni nella nuova veste internazionale in prova unica,per anziani di ogni paese eper europei di 4 anni divisi per sesso, che complessivamente distribuiranno premi al traguardo per oltre 500mila euro.