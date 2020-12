Pesano le assenze. Il tecnico Giuseppe Marino dovrà fare i conti con l’infermeria e il bollettino medico. Non poche le defezioni domani allo stadio Caduti di Brema. Non sarà della partita capitan Paola Di Marino, ai box per un problema alla caviglia sinistra. Impossibile nascondere la cocente delusione. Nonostante il forfait della vigilia, assicura la vicinanza alle sue compagne il difensore classe 1994. «Giocare in maglia azzurra contro la Juventus, indossando la fascia era il mio sogno, per realizzarlo dovrò aspettare la partita di ritorno».

Un vero peccato per Paola, che avrebbe voluto misurarsi in campo con la capolista. «Ho provato a sollecitare le ragazze in questi giorni. Sono convinta che offriranno una grande prestazione al cospetto di una squadra fortissima, che ha tante individualità di spicco, tra le quali Sara Gama, cui vanno i miei complimenti per il ruolo di vicepresidente Aic. Sono certa che saprà far valere i nostri diritti nel percorso ormai segnato verso il professionismo».

Inoltre non sono state convocate le straniere del gruppo, ovvero l’olandese Pia Rijsdijk, disponibile nella gara con il Verona, la guatemalteca Ana Lucia Martinez, la greca Deppy Chatzinikolaou (infortunata) e l’estone Vlada Kubassova.

Sfida inedita. Sarà la prima volta nella storia al femminile tra Napoli e Juve. Fischio di inizio alle ore 14.30, in diretta su TimVision. Si gioca a Barra a porte chiuse ma i balconi con vista campo saranno pieni di appassionati, che si sono organizzati per godersi lo spettacolo.

Doverosa la commemorazione di Diego Armando Maradona. Azzurre e bianconere osserveranno, infatti, un minuto di raccoglimento prima della gara e giocheranno con il lutto al braccio. Nel riscaldamento le due compagini saranno accompagnate dalle canzoni più celebri dedicate al Pibe de Oro. Elisabetta Oliviero e compagne indosseranno una patch speciale sulla maglia con la scritta D10S.

