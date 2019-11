Metti una giornata sulla tavola ad imparare l'arte di interpretare il vento da Alessandra Sensini. Vicepresidente del Coni con quattro medaglie olimpiche, sette mondiali, nove europee nel palmares. Pronunciare il solo nome della velista toscana significa pronunciare la storia della vela italiana e non solo. Ha sfruttato l'ultima giornata di buon tempo di una coda dell'estate terminata domenica per portare i ragazzi della V zona per mare nell'ambito del Programma Raduni 2019 voluto dalla Zona presieduta da Francesco Lo Schiavo. Raduno di promozione delle discipline Tavole a Vela e Kite aperto ai migliori venti ragazzi della zona dagli undici ai sedici anni.



«Avanti, chi mi vuole sfidare» ha scherzato con i giovani velisti la Sensini. Ore per mare e poi briefing sui segreti della tavola che lei ha domato fin quando vi è salita per la prima volta in giovane età. Pranzo frugale al Savoia con il presidente Fabrizio Cattaneo Della Volta e il consigliere alla vela Massimiliano Cappa e poi in mare. E tanti progetti per il futuro.

«Napoli è un campo di regata fantastico - racconta la Sensini - che può ospitare tutto. Del resto aver organizzato le Universiadi non è cosa da poco. E' un grimaldello per porre la propria candidatura su qualsiasi evento internazionale». E in canna il Savoia sta lavorando sugli Europei del 2021 una delle manifestazioni veliche più importanti del panorama internazionale. «E perché no», spinge la Sensini, «di sicuro avete dimostrato di poterli organizzare». In mare tante dritte: «Sono ragazzi fantastici che hanno tanta voglia di imparare» continua Alessandra Sensini. «Napoli da sempre è stata una fucina di grandi talenti e per guardare al futuro dobbiamo vedere tutte le giovani leve».



Venti i ragazzi della V zona che hanno partecipato al collegiale. Per le Tavole; per il Kite

«Per la qualificazione olimpica - ha proseguito la Sensini - stiamo messi abbastanza bene con diversi classi qualificati ed altrettante sulle quali abbiamo belle speranze. Quello che ci preoccupa è il fatto che nell'anno olimpico la legge di bilancio ancora non ha stabilito quali siano i finanziamenti del Coni». Quello con il direttore tecnico delle giovanili Alessandra Sensini è solo uno rei raduni organizzati dalla Quinta Zona. «In un anno - spiega Francesco Lo Schiavo - ne facciamo circa 15 nelle classi attive in zone e quest'anno non sono mancati i raduni di orientamento per gli atleti che cambiano classe e poi abbiamo pensato alle tavole ed al kite. E' per la Zona importante guardare alle classi del futuro senza dimenticare il passato, le classi come il 420 ad esempio sono ancora attive in zona e vanno protette nel rispetto ad esempio del 29 er. Per le tavole ed il kite abbiamo chiesto alla federazione centrale il supporto di un tecnico nazionale e siamo stati premiati con Alessandra Sensini».

Uno sguardo al futuro ed al passato: «L'importanza dei modelli nello sport è fondamentale ed in V Zona lavoriamo per fare squadra e per far emergere il meglio delle potenzialità dei singoli circoli e delle relative squadre. Per quanto riguarda i raduni ci appoggiamo di volta in volta ad un circolo che ci ospita,coinvolgiamo uno staff tecnico di istruttori e con Maria Quarra che ricopre il ruolo di coordinatore tecnico zonale e Antonietta De Falco di Direttore Sportivo Zonale puntando a programmi ambiziosi. Il prossimo lo faremo con gli RS 21p presso il Centro di Torre del Greco entro fine mese».

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA