Napoli nella storia, ad ottobre in città un super torneo dell'Atp Tour

Napoli entra nell’Atp Tour. E’ la prima volta che accade, dopo tanti anni di tornei internazionali Challenger adesso il Tennis Napoli e la Nen Events potranno organizzare un super torneo Atp Tour 500. La notizia è arrivata in serata dal board Atp di Londra: Napoli entra in calendario dal 17 al 23 ottobre prossimo con un torneo che avrà un super montepremi di almeno 500mila euro, con la partecipazione di tantissimi big del tennis mondiale e, naturalmente anche dei migliori italiani, da Matteo Berrettini, a Jannik Sinner, a Lorenzo Sonego. Ma l’entry list dei partecipanti si potrà conoscere solo nel prossimo settembre. Intanto, sarà costruità l'Arena del Tennis da cinquemila posti, come per l’Universiade del 2019. La collaborazione tra il TC Napoli del suo presidente Riccardo Villari, la Nen Events di Cosimo Napolitano e la Federtennis del presidente Angelo Binaghi ha ottenuto un risultato eccezionale, portando Napoli di fatto a essere il torneo numero 2 d’Italia nel 2022. Il fascino, la storia e la bellezza della città di Napoli ha fatto il resto e ha conquistato l’Atp. Al fianco dell’organizzazione ci saranno le istituzioni, dal Comune di Napoli alla Regione Campania che saranno al fianco dell'evento. Il gioco di squadra sarà importantissimo per vincere questa sfida così ambiziosa. Napoli ha già vinto la prima battaglia aggiudicandosi l’organizzazione del torneo, davanti a tante città importanti, una su tutte Atene. Da domani via all’organizzazione per trasformare questa assegnazione in un grande successo.