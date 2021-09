La nuotatrice olimpica Madison Wilson positiva al Covid: si ritira dall'Isl

La nuotatrice olimpica Madison Wilson, in Italia per l'International super league in corso a Napoli, ha annunciato di essere stata costretta al ritiro a causa di un ricovero per Covid-19. «Sono estremamente delusa e dispiaciuta di non correre al fianco dei miei compagni di squadra nella gara 8 qui all'Isl», ha scritto domenica in post su Instagram l'australiana 27enne, oro nella 4x100m sl e bronzo nella 4x200m sl a Tokyo 2020.

«Recentemente sono risultata positiva al Covid e ieri sono stata trasferito in ospedale per ulteriori cure e osservazione. Anche se sono stata vaccinata due volte e ho preso le giuste precauzioni stabilite dall'Isl, sono riuscita a» contagiarmi. «Mi sento estremamente sfortunata ma credo che questo sia un enorme campanello d'allarme, il Covid è una cosa seria e quando arriva colpisce molto duramente. Sarei stupida a non dire che non avevo paura. Sono così fortunata per tutta la mia famiglia, i miei amici e le persone di supporto». Infine, un buon auspicio: «Mi sto prendendo un pò di tempo per riposarmi e sono sicura che sarò pronta a riprendermi in men che non si dica».