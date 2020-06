© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle 50 leggende della pallanuoto, nazionale francese e giocatore del, ha inserito, e il compianto. Il mondo della pallanuoto piange il grande giocatore magiaro, scomparso 47enne, vincitore di tre medaglie d'oro consecutive allericorda con affetto il player di«leggenda dalla classe infinita».. AllaBenedek andò in gol nel match tra, formazione composta dai fuoriclasse tre volte campioni olimpici dell’(2000-2008), e, guidato dain panchina, con, sindaco di. Finì 5-5 alla presenza di quasi 6 mila spettatori. Unico napoletano e il solo italiano a prendervi parte, vicepresidente. «Tante battaglie all'ultimo sangue, talvolta anche colpi e mani al collo. All’insegna della correttezza, dei saluti e degli abbracci il fine partita. Un piacere davvero rivedersi anche negli ultimi anni, ricordando i trascorsi agonistici», spiega il posillipino, bronzo ad. «Due anni fa l’ultima sfida a Budapest: fu l'ennesima gioia di ritrovarsi e lottare in acqua. Poi il terzo tempo con una bella birra e tanti sorrisi». Spettacolo in vasca e sugli spalti.Punto di forza. «Il mancino più forte di sempre, univa testa ed esplosività. Sbalordiva per le sue giocate sensazionali, artefice di numeri pazzeschi. Grintoso, non mollava mai, ultimo ad ammainare la bandiera. Esempio di rettitudine», ammette Postiglione.(figlia dell’allenatore Marco) la sua prima moglie, attuale consorte di(ex rossoverde), oro alle, assistant coach diai Giochi universitari.Palmares nutrito. Un tricolore con la(1999), 6 scudetti, 4e altrettantecon il, di cui fu anche capitano per volere di. «Avversario straordinario, atleta esemplare e impeccabile, eccezionale e talentuoso. Non ci sono veramente parole per definire questa tragedia: un ragazzo giovane e vitale. L’uomo più grande dell’atleta. Persona semplice e benvoluto da tutti. Esempio in acqua e fuori, mai una parola fuori posto. Una furia, una belva agonistica per quanto dolce e affettuoso nella vita quotidiana. La vivo come profonda ingiustizia», osserva sconsolato il tecnico del«Tibor un grande professionista. Immenso in allenamento, lavorava oltre l’orario consueto e chiedeva il permesso per continuare. Un vero trascinatore, soprattutto con i giovani». Non a caso oro mondiale da giocatore a(2003), dove bisserà il titolo nel 2013 con la nazionale ungherese, in veste di commissario tecnico.Tratto umano. «La serietà fatta uomo, la lealtà come regola di vita, il talento come marchio di fabbrica! Mi mancherai Tibi, tu appartieni all’Olimpo dello sport ma mi piace ricordarti per la virtù che hanno solo i grandi uomini come te, la semplicità», conclude Pino Porzio, che rivolge un pensiero alla famiglia, esprimendo sentite condoglianze a tutta la pallanuoto ungherese.Principio di reciprocità. Carlo Silipo grande avversario di Benedek con ile il. «Nutro un rispetto pazzesco per Tibor, per la persona, l’uomo e il giocatore. Mi sono ispirato a lui. Giocare contro era un motivo di crescita e di orgoglio», afferma l’oro di. «Giocavamo sullo stesso lato, quindi ci marcavamo spesso». E un simpatico aneddoto. Una vicendevole (e insaputa) citazione in «Waterpolo Legends»: «Senza saperlo io indico Tibor e lui indica me come l’avversario più duro mai affrontato».Guerriero. «In acqua faceva cose inimmaginabili, giocava sempre al 100% e non l’ho mai visto reagire a una provocazione. Era un campione in tutto. Sapevo che stesse male, ma la sua grandezza s’è vista anche nella malattia: è riuscito a non far trasparire mai nulla. Abbiamo perso una grande persona, un esempio per tutti e va ringraziato», argomenta Silipo.Soltanto il cancro al pancreas poteva battere Tibor Benedek, senza dubbio uno dei migliori 10 di tutti i tempi. La sua dipartita segue di un giorno quella dell'85enne, anch’egli campione olimpico per tre volte di fila: a, altra intramontabile gloria della scuola pallanuotistica magiara.